Il giornalismo e l'arma della propaganda: Marc Innarro e Giorgio Bianchi a Modena

“Parlavo di genocidio e sono stato silenziato anche al Cairo”: l’ex corrispondente Rai da Mosca, Marc Innarro questa sera sarà a Modena.

L'ex corrispondente ha rivelato recentemente le condizioni del suo lavoro convinto che ci sia una 'regia che impone un certo tipo di narrazione' al di sopra delle testate.

Queste ed altre considerazioni al centro dell’incontro conviviale che si terrà stasera, giovedì 16 ottobre dalle 20, al Ristorante La Capannina, a Cittanova di Modena. Una serata di riflessione e confronto, alla presenza, oltre che di Marc Innaro, dal giornalista Giorgio Bianchi, sollecitati dalle domande di Daniele Giovanardi..

Il tema dell’incontro, 'L’Arma della Propaganda', affronterà il ruolo dell’informazione oggi, tra verità, manipolazione e libertà di stampa.



Info e prenotazioni al numero 335 7241483