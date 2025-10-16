Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il giornalismo e l'arma della propaganda: Marc Innarro e Giorgio Bianchi a Modena

Il giornalismo e l'arma della propaganda: Marc Innarro e Giorgio Bianchi a Modena

Questa sera a Cittanova cena e conferenza dalle ore 20. Il tema dell’incontro affronterà il ruolo dell’informazione oggi, tra verità, manipolazione e libertà di stampa

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

“Parlavo di genocidio e sono stato silenziato anche al Cairo”: l’ex corrispondente Rai da Mosca, Marc Innarro questa sera sarà a Modena.
L'ex corrispondente ha rivelato recentemente le condizioni del suo lavoro convinto che ci sia una 'regia che impone un certo tipo di narrazione' al di sopra delle testate.
Queste ed altre considerazioni al centro dell’incontro conviviale che si terrà stasera, giovedì 16 ottobre dalle 20, al Ristorante La Capannina, a Cittanova di Modena. Una serata di riflessione e confronto, alla presenza, oltre che di Marc Innaro, dal giornalista Giorgio Bianchi, sollecitati dalle domande di Daniele Giovanardi..
Il tema dell’incontro, 'L’Arma della Propaganda', affronterà il ruolo dell’informazione oggi, tra verità, manipolazione e libertà di stampa.

 

Info e prenotazioni al numero 335 7241483

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Sant'Agostino del futuro, per Italia Nostra gli alberi non sono compatibili

Sant'Agostino del futuro, per Italia Nostra gli alberi non sono compatibili

In auto con 290 grammi di hashish: arrestati giovani marocchini, liberi con obbligo di firma

In auto con 290 grammi di hashish: arrestati giovani marocchini, liberi con obbligo di firma

Modena, lutto nel giornalismo: è morto a 63 anni Stefano Totaro

Modena, lutto nel giornalismo: è morto a 63 anni Stefano Totaro

Nella rete della persecuzione 1943-1945: la mostra dedicata a Odoardo Focherini

Nella rete della persecuzione 1943-1945: la mostra dedicata a Odoardo Focherini