Giornalisti social, il modenese Giusti nella top ten italiana

Al nono posto nella classifica italiana dei giornalisti social si piazza un modenese. Si tratta di Robby Giusti che scavalca il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio. In base alla classifica, realizzata da Sensemakers su dati Shareablee in collaborazione con Prima Comunicazione ( qui l'articolo ), al primo posto si piazza Scanzi che precede Lorenzo Tosa, direttore di Next Quotidiano, ed Enrico Mentana. 'Va segnalato l’ingresso di tre nuovi volti all’interno del ranking. Roberto Giusti sale in nona posizione grazie ai contenuti pubblicati su Facebook attraverso i quali sostiene Gianluigi Paragone nella discussione sul Greenpass' - sottolinea Prima comunicazione.