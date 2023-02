Giornata del Malato e Vergine di Lourdes: visita del vescovo in ospedale

Il vescovo di Modena Erio Castellucci ha visitato ieri l’ospedale di Baggiovara in occasione della XXXI Giornata del Malato che, come ogni anno, si celebra oggi, giorno della prima apparizione della Madonna a Lourdes Monsignor Castellucci è stato accolto dal dottor Ottavio Nicastro, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera di Modena che ha parlato dell’importanza della compassione (nel senso latino del condividere la stessa sofferenza. Don Erio ha sottolineato l’importanza della compassione anche nel senso greco del verbo che significa sentire la vita dentro. Sono interventi il dottor Daniele Dini, già oncologo dell’hospice oggi in pensione che presta il suo servizio come volontario, il dottor Giovanni Pinelli, direttore struttura Complessa di Medicina Interna d'Urgenza e Area Critica dell’Ospedale Civile, il dottor Stefano Tondi, direttore della Cardiologia e la dottoressa Micaela Piccoli, direttore della Chirurgia generale.Tutti hanno declinato la necessità del prendersi cura in un contesto in cui la scienza medica è sempre più tecnologica e quindi è forte il rischio di perdere di vista la dimensione umana, come gli anni di pandemia hanno tristemente mostrato.In chiusura Castellucci ha voluto ringraziare tutti i presenti leggendo il messaggio di Papa Francesco nella parte sull’isolamento e sullo smarrimento della malattia vanno superati grazie alla capacità di prendersi cura.Dopo la Messa il vescovo, accompagnato da don Charles, dal dottor Nicastro e da una delegazione della Direzione professioni sanitarie e della Direzione sanitaria ha visitato i reparti di Post Acuzie e Riabilitazione Estensiva e Medicina Riabilitativa. Qui si è intrattenuto con i pazienti e il personale portando una la propria benedizione.