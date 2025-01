Giornata della Memoria: gli appuntamenti a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

a cura di Valter Malosti con Valter Malosti e Danilo Nigrelli evento promosso dal Comitato per la Storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena realizzato da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale In collaborazione con Fondazione Villa Emma.ore 17.30Ore 11-13 Chiesa San Carlo, via San Carlo, 7 Istituto storico di Modena e Fondazione Collegio San Carlo CONSEGNA DELLE MEDAGLIE D’ONORE AI DISCENDENTI DEGLI EX INTERNATI NEI LAGER (organizzato dalla Prefettura di Modena) PAROLE DELLA MEMORIA E STORIA DELLE PAROLE. Appunti per un lessico del 27 gennaio Incontro rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado con Davide Assael, presidente dell’Associazione Lech Lechà, collaboratore di RadioRai3 Uomini e profeti e della rivista di geopolitica Limes.: Primo Levi e un dialogo “necessario” a cura di Fausto Ciuffi

ore 19.00«L’ora del colloquio» Letture sceniche dai carteggi tedeschi di Primo Levia cura di Valter Malosti con Valter Malosti e Danilo NigrelliValter Malosti cura una serata di straordinario valore storico-culturale dedicata alla vitale funzione sociale delle parole di Primo Levi, uno dei più rilevanti e acuti testimoni del secolo scorso. Inscena insieme all’attore Danilo Nigrelli, Malosti con L’ora del colloquio prosegue la sua lunga esplorazione artistica attorno alla scrittura di Levi, proponendo questa volta la lettura scenica di una serie di testi selezionati a partire dalle proposte di Martina Mengoni e Alice Gardoncini – tratti dai carteggi di Primo Levi con numerose personalità di area tedesca e austriaca, tra le quali lo storico austriaco antifascista Herman Langbein; il traduttore Heinz Riedt; l’ingegnere chimico Ferdinand Meyer, conosciuto durante la prigionia ad Aushwitz.

La selezione è arricchita inoltre da alcuni estratti dal capitolodi tedeschi tratto da I sommersi e i salvati e da un frammento de La ricerca delle radici. Ingresso gratuito con prenotazioneconsigliata presso la biglietteria del Teatro Storchi o su vivaticket.com, fino a esaurimento dei posti.ore 20.30 Teatro Comunale Pavarotti-FreniAmici della Musica “Mario Pedrazzi” Aps, Teatro Comunale Pavarotti-FreniI concerti della Memoria e del Dialogo presentati dagli Amici della Musica in collaborazione con il Teatro Comunale si rinnovano da oltre dieci anni come ricerca umana e artistica finalizzata a valorizzare temi collegati alle parole-chiave ‘Memoria’ e ‘Dialogo’. Il programma presenta un repertorio di autori vittime della Shoah e morti nel campo di sterminio di Auschwitz a fianco di nuovi brani e arrangiamenti del compositore Paolo Marzocchi.Il 27 gennaio a partire dalle ore 20,30 presso la sede del Centro Culturale Eretica, situato in via Nicolò Biondo 266B Modena, si terrà una discussione che andrà ad analizzare le conseguenze storico/culturali e i vari reati commessi nell'epoca fascista nel territorio modenese.L'evento verrà mediato da Daniel Degli Esposti, storico con diverse pubblicazioni sul blog https://www.allacciatilestorie.it, e Simonetta Malinverno, membro della comunità sinti di Modena.Attraverso il loro contributo cercheremo di ridimensionare e ribaltare l'ideologia che vede descrivere gli italiani come 'brava gente'.Lunedì 27 gennaio, il primo appuntamento è alle ore 10.30 nella Sala consiliare alla presenza degli studenti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie Muratori. Dopo il saluto della sindaca Emilia Muratori, l’assessora alla Cultura Daniela Fatatis presenterà l’avvio delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale con le associazioni che stanno già lavorando agli appuntamenti in programma. Il prof. Enzo Cioni, dell’associazione culturale Mezaluna, proprorrà un inquadramento storico coadiuvato dal laureando Filippo Pradelli. Le volontarie dell’Università Popolare Natalia Ginzburg Vignola presenteranno letture a tema. Nel corso della cerimonia, Lorena Balugani, presidente del Consiglio di zona soci Modena Sud Est di Coop Alleanza 3.0, donerà ai ragazzi presenti copie del libro “Il bambino con il pigiama a righe” dello scrittore irlandese John Boyne da diffondere nelle rispettive classi. Alle 11.30, i partecipanti si sposteranno dal Municipio al centro storico della città dove, in via Fontana, c’è la pietra d’inciampo in memoria di Ugo Milla, nato a Vignola (il padre ufficiale del dazio era al lavoro nel nostro territorio) e morto nel campo di sterminio di Auschwitz per la sola colpa di essere ebreo. Qui si terrà un minuto di silenzio alla presenza delle autorità militari, civili e religiose.Infine, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Francesco Selmi, Fabio Montella dell’Istituto storico di Modena presenterà il suo libro dal titolo “Vignola e gli ebrei. Storie di guerra, deportazione e salvezza” che racconta, tra le altre, le vicende di Claudio Geringer, giovane ebreo che, per una serie di circostanze fortuite, fu fermato alla stazione dei treni di Vignola da un carabiniere fuori servizio e avviato al campo di sterminio di Auschwitz.Lunedì 27 gennaio, momento istituzionale nella serie di iniziative spalmate per diversi giorni: a partire dalle ore 10.30 presso il Parco delle Rimembranze in viale XX Settembre, la Cerimonia pubblica e commemorazione delle vittime dei campi di sterminio e degli ex internati militari e civili alla presenza delle Autorità Cittadine e dei rappresentanti delle Associazioni d’Arma, dei Deportati, ex Internati e Combattenti e della Resistenza. A seguire, indicativamente alle ore 11 presso la sede del Liceo A.F. Formiggini di via Bologna 1: “Meditate che questo è stato”, la consegna del Giardino dei Giusti ad una classe primaLunedì 27 gennaio, alle ore 8.30, saranno invece gli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado Margherita Hack di Carpi a partecipare alla proiezione di Crocevia Fossoli. Storie e testimonianze dal Campo di Fossoli e al successivo confronto.Martedì 28 gennaio,Anna Foa sarà la protagonista, alle ore 9.00 presso l’Auditorium della Biblioteca Loria, dell’incontro dal titolo Antisemitismo ed ebraismo.Storica e già docente di Storia moderna all’Università La Sapienza di Roma, è specializzata in storia dell'ebraismo, della condizione ebraica in Europa e delle trasformazioni sociali dell'età moderna. Autrice, tra gli altri, de ‘Il suicidio di Israele’, dialogherà con gli studenti delle scuole della città, ma l’incontro, fruibile anche a distanza, è aperto a tutta la cittadinanza.Diverse iniziative a Castelvetro per la Giornata della Memoria del 27 gennaio, ricorrenza internazionale istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto.Lunedì 27 gennaio, alle ore 17.30, con ritrovo al parcheggio del cimitero del capoluogo, si svolgerà la camminata per non dimenticare dal titolo “Percorsi di pace” a cura dell’Anpi di Castelvetro.Alle ore 18.30, nella sala consiliare del municipio, si svolgerà la presentazione del libro di Franco Quattrocchi “Guida di Hammerstein”, con Francesca Negri dell'Istituto Storico di Modena che dialogherà con Alberto Marchetti, figlio di un compagno di prigionia dell’autore. Il volume raccoglie ricordi e testimonianze della guerra e della prigionia del militare Franco Quattrocchi, internato in un campo di prigionia in Pomerania, dove realizzerà testi e disegni satirici sulla vita precaria e mortificata dell’internamento.A Maranello lunedì 27 gennaio all’Auditorium Enzo Ferrari l’Istituto Comprensivo Ferrari di Maranello propone “La musica rende liberi”, iniziativa organizzata per gli alunni delle scuole. Giovedì 30 gennaio alle ore 21 sempre in Auditorium “La Memoria al cinema” con la proiezione gratuita del film “The Reader - A voce alta” di Stephen Daldry con Kate Winslet (Premio Oscar per la miglior attrice per questa interpretazione) e Ralph Fiennes.L’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone ricorda la deportazione degli uomini e delle donne omosessuali negli anni del Nazismo, nella conferenza “Triangoli rosa, triangoli neri” all’auditorium Bavieri. In dialogo con Marcello Targi, Claudio Tosi, responsabile nazionale Cultura, Storia e Memoria di Arcigay, guiderà un incontro di approfondimento dedicato alle persecuzioni di omosessuali e lesbiche nel corso degli anni, intervallato dagli interventi musicali di Martina Comastri.Dal 24 al 29 diverse iniziative pubbliche. Sul sito web del comune il calendario. Lunedì 27 gennaio, dalle 9 alle 13, Consegna dei lumini ai ragazzi delle scuole dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di Spilamberto.