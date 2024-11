Giovedì gastronomici: ultimo appuntamento

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ultimo giorno per gustare i piatti dei 25 ristoranti aderenti all'iniziativa dei Giovedì Gastronomici. Proposte culinarie tipiche della tradizione modenese, con un tocco di innovazione e rivisitazione ma sempre con un unico comune denominatore: l'utilizzo dei prodotti tipici del territorio DOC, DOP e IGP, in particolare l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, il Parmigiano Reggiano DOP, il Prosciutto di Modena DOP.Ultimo giorno anche per collezionare timbri sulla fidelity card, richiedibile direttamente nei ristoranti che partecipano alla rassegna, e partecipare al ricco concorso a premi.L'elenco dei ristoranti e i menù sono visionabili sul sito www.giovedigastronomici.it e sui social ufficiali dei Giovedì Gastronomici e di Confesercenti Modena. Tutti i ristoranti offrono un menù degustazione completo, dall'antipasto al dolce, in alcuni casi anche bevande comprese, a un prezzo speciale per questa rassegna: da 25 a 40 euro.