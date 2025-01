Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Apprendo con stupore e sconcerto che alcuni colleghi consiglieri hanno sottoscritto una surreale richiesta di apertura pratica a tutela del prestigio dell’ordine giudiziario in relazione alle dichiarazioni rese dal Ministro della Giustizia in Parlamento'

Lo dichiara Enrico Aimi, membro laico del CSM in merito al deposito, da parte di tutti i componenti togati, al Comitato di presidenza, della richiesta di apertura di una pratica a tutela a seguito delle esternazioni rese ieri dal ministro della Giustizia in Parlamento.

Intervenendo in Parlamento per la relazione sullo stato della giustizia il ministro Nordio, nel descrivere l'attività del pubblico ministero, ha riferito di 'clonazioni' di fascicoli, di indagini 'occulte ed eterne', di 'disastri finanziari' descrivendo tali condotte come prassi diffuse e condivise dalle procure della Repubblica', rileva il testo della richiesta di apertura della pratica a tutela.

'A poche ore dalle Cerimonie per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, queste suggestioni allarmistiche non fanno altro che esacerbare i già tesi rapporti tra Magistratura e Esecutivo' - commenta Aimi che prosegue: 'Ricordo ai colleghi che il Consiglio Superiore della Magistratura non è la terza Camera.Tra i suoi compiti non c’è quello di fare opposizione al Governo, biasimando le parole del Ministro pronunciate peraltro nell’Aula del Senato della Repubblica.Capisco che le imminenti elezioni per il rinnovo dei vertici dell’ANM creino un clima da campagna elettorale che porta ad alzare sempre di più l’asticella dello scontro istituzionale, ma a tutto c’è un limite.Siamo all’ABC del rapporto di lealtà e reciproco rispetto dei ruoli istituzionali' - conclude Aimi