Gli aiuti dal Governo: a ogni famiglia povera emiliana 159 euro

Alla Emilia Romagna sono stati destinati 24,2 milioni di euro dei 400 milioni complessivi aggiuntivi messi sul tavolo dal Governo Conte e che i sindaci potranno distribuire attraverso buoni spesa o generi alimentari e di prima necessità ai più bisognosi.

Un dato dal quale emerge chiaramente come di fatto si tratti di risorse davvero limitate. Per essere chiari a Modena, con una popolazione complessiva di 180mila abitanti, spetterebbero poco più di 5 euro a persona. Ovviamente non tutti sono sotto la soglia di povertà (come fatto notare anche ieri da Bonaccini) e fortunatamente non tutti hanno bisogno di questa forma di sostentamento.

Ma quanti sono i poveri in Emilia Romagna? Secondo una stima del 2015 (pubblicazione 2018) le famiglie emiliano-romagnole in condizione di povertà assoluta si attesterebbero a 65.000, pari al 3,3%. Si tratta perlopiù di giovani, cioè sotto i 35 anni o tra i 35 e i 49 anni con minori a carico. Ebbene a queste famiglie in base al Decreto del Governo andrebbero in tutto 372 euro per famiglia. Ma a queste si aggiungono le famiglie in povertà relativa che in Emilia Romagna sono 87.000 in cui vivono oltre 200 mila persone. Ebbene a queste andrebbero zero euro se tutte le risorse fossero destinati alle prime. Viceversa se le risorse fossero spalmate si parlerebbe di 159 euro a famiglia povera (assoluta o relativa).



Ecco qui le risorse a disposizione di ciascuno dei 47 Comuni della Provincia di Modena ricavate da una analisi de La Pressa sui dati pubblici del Governo.



► Modena 983.770 euro

► Bastiglia 23.232 euro

► Bomporto‎ 54.018 euro

► Campogalliano‎ 46.664 eruo

► Camposanto‎ 16.817 euro

► Carpi‎ 380.843 euro

► Castelfranco Emilia‎ 175.264 euro

► Castelnuovo Rangone‎ 79.963 euro

► Castelvetro di Modena‎ 60.030 euro

► Cavezzo‎ 36.899 euro

► Concordia sulla Secchia‎ 48.545 euro

► Fanano 17.200 euro

► Finale Emilia‎ 85.263 euro

► Fiorano Modenese‎ 90.466 euro

► Fiumalbo‎ 8.273 euro

► Formigine‎ 183.217 euro

► Frassinoro‎ 10.569 euro

► Guiglia‎ 20.774 euro

► Lama Mocogno‎ 15.814 euro

► Maranello‎ 93.732 euro

► Marano sul Panaro‎ 27.907

► Medolla‎ 33.167 euro

► Mirandola‎ 126.681 euro

► Montecreto 5.826 euro

► Montefiorino‎ 11.250 euro

► Montese‎ 19.454 euro

► Nonantola‎ 85.472 euro

► Novi di Modena‎ 60.249 euro

► Palagano‎ 12.519 euro

► Pavullo nel Frignano‎ 96.894

► Pievepelago‎ 16.426 euro

► Polinago‎ 9.110 euro

► Prignano sulla Secchia‎ 19.796 euro

► Ravarino‎ 33.938 euro

► Riolunato‎ 3.897 euro

► San Cesario sul Panaro‎ 34.529 euro

► San Felice sul Panaro‎ 57.586 euro

► San Possidonio 21.775 euro

► San Prospero 32.075 euro

► Sassuolo‎ 216.929

► Savignano sul Panaro 49.044 euro‎

► Serramazzoni‎ 44.692 euro

► Sestola‎ 13.174 euro

► Soliera‎ 81.787 euro

► Spilamberto‎ 68.173 euro

► Vignola‎ 135.153 euro

► Zocca‎ 26.228 euro