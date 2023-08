Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Giunti alla 19esima edizione, i Ludi quest’anno si allargano animando ben 6 giornate: dal 19 al 24 agosto. Come da tradizione, la manifestazione ruoterà intorno alla rievocazione storica, tra i Giochi delle Contrade, che tra prove di abilità e destrezza decreteranno la frazione vincitrice, sfilate in costume, spettacoli degli sbandieratori e dei giullari e, oltre all’immancabile incendio del Castello, la presenza di un’ospite speciale proveniente direttamente dal Medioevo.I suoni dell'universo interpretati dal chitarrista Andrea Vettoretti e dai Quantum One Trio in Piazza dei Contrari la sera di sabato 19 agosto con lo spettacolo musicale 'Quantum One'Ore 21 in Piazza dei Contrari.Sabato e domenica con stand gastronomici, musica da ballare con orchestra in entrambe le sere. Stand con specialità tipiche, tra cui polenta e borlenghi.Domenica il programma religioso con la Santa Messa seguita dalla processione con la Madonna del Porto, la banda di Samone e i campanari modenesi. Nell'area della chiesa di Gaiato. Organizzata dal comitato parrocchialeSabato 19 agosto, dalle 10, in piazza Vittorio Veneto, saranno presenti gli espositori di Made in Italy, mentre dalle ore 19, anche per le vie del paese, saranno attivi stand gastronomici e street food truck per tutta la notte!La festa dedicata al frutto spontaneo che cresce oltre i 1400 metri. Con mercatini e stand gastrononici. Nella piazza e nelle vie del centro del comune montanoPavullo, Piazza Montecuccoli, in caso di maltempo sotterranei Palazzo Ducale ore 21.00 FEDERICO GARCIA LORCA Poesia, musica, danzaIntroduce Roberto Alperoli Letture di Claudio Calafiore Interventi musicali di Chiara Guerra (ballo, palmas), Corrado Ponchiroli (voce, ballo, palmas), Matteo Ferrari (flauto), Andrea Candeli (chitarra)

Sestola: concerto tributo a Pierangelo Bertoli

Sabato 19 Agosto Sestola ospita il Bertoli Day. In Piazza della Vittoria, a partire dalle ore 21,





Modena: il mercato straordinario al parco Novi Sad

Domenica prossima 20 agosto, dalle 7 alle 14.30 al parco Novi Sad di Modena, si rinnova l’appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese, per trascorrere la mattinata di un giorno di festa facendo shopping all’aria aperta.

Non mancheranno inoltre proposte agroalimentari per un pranzo o una cena con carne, pesce, uova, formaggi e latticini, e frutta e verdura di stagione.



Montale: atmosfere irlandesi al Parco della Terramara

Suoni e atmosfere d’Irlanda al Parco archeologico della Terramara di Montale. Domenica 20 agosto il concerto “The Piper’s Night” vedrà esibirsi il Birkin Tree Trio, la più importante band italiana di musica irlandese.



Lama Mocogno: Le opere scelte di Leone Pancaldi

Inaugura sabato 19 agosto – alle ore 18 presso le Sale delle Arti di Via XXIV Maggio, 2 a Lama Mocogno, la mostra “Opere scelte” di Leone Pancaldi (1915-1995). La mostra sarà visitabile, a ingresso gratuito, al sabato dalle 17.00 alle 19.00 e nelle domeniche e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00. Visite in altri orari sono possibili su appuntamento (tel. 0536/44003, mail: francesco.gherardi@comune.lamamocogno.mo.it). L’esposizione, a cura di Sandro Malossini di “Felsina Factory”, rende omaggio ad un grande artista ed architetto che nel 1940 e 1941 proprio a Lama Mocogno saliva in bicicletta da Bologna per passare qualche giorno con la fidanzata, poi di lì a poco moglie, che trascorreva le vacanze estive tra Lama Mocogno e La Santona.



Nella foto, i Ludi di San Bartolomeo