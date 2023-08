Gli appuntamenti del lungo fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Lunedì 14 agosto, il tradizionale appuntamento con le storie modenesi del fotografo. Martedì 15 torna la lirica con il racconto e le arie di “La Traviata”Ferragosto come da tradizione ai Giardini ducali dove lunedì 14 tornano le storie modenesi di Beppe Zagaglia e dei suoi amici e martedì 15 l’appuntamento con l’opera, promosso dal Salotto culturale di Modena e dedicato quest’anno a “La Traviata”. Entrambe le serate, che fanno parte del programma dei Giardini d’estate, iniziano alle 21 e sono a ingresso libero.La sera di Ferragosto, martedì 15, torna anche l’appuntamento con la lirica e la lezione d’opera che quest’anno è dedicata a “La Traviata”. In scena Stefano Seghedoni, maestro concertatore al pianoforte e voce narrante che guiderà il pubblico nella tragica storia di Violetta e Alfredo, e il violinista Gen Llukaci.Lunedì 14 agosto il centro di Maranello si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto: dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, nell’incrocio tra Via Claudia e Via Nazionale, intorno alla rotatoria sormontata dalla grande statua del Cavallino Rampante, sarà possibile cenare sotto le stelle, grazie all’evento organizzato nell’ambito della Sagra dell’Assunta della Chiesa Parrocchiale di San Biagio. Una location tutta particolare accoglierà chi vorrà sedersi ai tavoli che circonderanno la rotatoria: strade chiuse al traffico per godersi in tutta tranquillità una piacevole serata in compagnia. Il menù prevede tortelloni e tagliata di manzo ed è necessario prenotarsi, fino ad esaurimento posti (ai numeri 349 7964198, 334 7547850). La cena nella rotatoria, curata dai volontari dell’Oratorio, è uno dei momenti del programma della Sagra, che anche quest’anno affianca eventi ricreativi a iniziative di approfondimento religioso e spirituale.

Tra le iniziative in programma, domenica 13 il torneo di basket, Juke-Box e Jucar Band e la mostra del contest fotografico, lunedì 14 e martedì 15 la pesca di beneficenza e il punto ristoro, martedì 15 la tradizionale processione dell’Assunta (alle 10) e in serata musica con Fabio Dessi Acustic Trio.



Pavullo: Festa Aseop

Appuntamento quest'anno in località Monteobizzo da Venerdì 11 a Lunedì 14 Agosto: tutte le sere saranno attivi stand gastronomici (anche senza glutine) e pizzeria, oltre a intrattenimenti per bambini, gonfiabili e spettacoli musicali per tutti i gusti! Senza dimenticare i tornei di biliardino, padel e beach volley. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a sostegno dei nostri progetti associativi.



Palagano: la Festa dei Matti

Dal 12 al 15 agosto si svolgerà la “Festa dei Matti”, che quest’anno è arrivata alla 31° edizione, con grande successo di pubblico e di animazioni proposte, nei quattro giorni della manifestazione.



La manifestazione è dedicata ad un pubblico che va dai bambini, giovani, famiglie e persone anziane, proponendo una varietà di animazioni, spettacoli, musica.



Ospite d’eccezione, Ivana Spagna, che si esibirà in un concerto gratuito domenica 13 agosto.



Barigazzo: Festa dei Lamponi

Fino al 15 agosto 2023, tutte le sere, si svolge a Barigazzo la 37° Festa dei Lamponi, organizzata dall’associazione H.E.W.O. Modena Solidarietà per lo sviluppo e ospitata negli spazi de La Sorgente.



Lama Mocogno: festa della birra Sassostorno

La Festa della Birra di Sassostorno torna nella frazione di Lama Mocogno da giovedì 10 a domenica 13 agosto 2023. Un appuntamento imperdibile organizzato dal Circolo volontari C.S.I. - Gruppo Sportivo Volontari Sassostorno.



Spezzano: La fiera di San Rocco e il Ferragosto al castello con visite guidate e concerto

Da sabato 12 agosto a mercoledì 16 agosto. Cinque giorni di spettacoli, musica, buon cibo e tanto divertimento per le strade del centro di Spezzano.



Martedì 15 agosto il castello di Spezzano e il Museo della Ceramica sono aperti in via straordinaria, dalle ore 10.30 alle ore 20.00, con visite guidate gratuite alle ore 11.30, 15, 16.30 e 18, senza obbligo di prenotazione.



In serata, alle ore 21.00, nella suggestiva atmosfera della corte del Castello, si terrà il tradizionale Concerto di Ferragosto, a cura dell’associazione Amici della Musica Nino Rota, quest’anno dedicato alla musica di Burt Bacharach. Le canzoni del celebre musicista saranno interpretate da Federica Grazia, voce solista, accompagnata dall’Ensemble Nino Rota, diretto da Adriano Taccini, arrangiamenti di Mirco Bondi. Disponibile il servizio bar curato da AVF. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.



Fiumalbo: Note e arte nel romanico

La rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” prosegue con il settimo appuntamento di Domenica 13 agosto 2023 alle ore 17, presso l’Oratorio di San Michele Arcangelo, a San Michele di Fiumalbo.



I protagonisti di questo imperdibile appuntamento saranno Elena Buttiero (pianoforte e direzione musicale) e Ferdinando Molteni (voce, narrazione e chitarra).



Fanano: la fondazione di Mutina nel libro di Gabriele Sorrentino

Sabato 12 agosto 2023 alle ore 17, presso il Chiostro degli Scolopi di Fanano (via Sabbatini) sarà presentato al pubblico il quarto e ultimo volume della saga dedicata a Modena romana ed edita da Artestampa. In “Mvtina, lo scontro fatale”, l’Autore ci conduce agli albori della colonia romana di Mutina appena fondata, quando il fiero popolo dei Liguri tentò un ultimo drammatico colpo di mano contro i Romani. L’incontro è organizzato dal Comune di Fanano nell’ambito della kermesse I Pomeriggi letterari del Chiostro ed è realizzata in collaborazione con l’associazione di scrittori I Semi Neri, il sodalizio di cui Sorrentino fa parte e che promuove la letteratura come strumento di diffusione della storia e della cultura. L’ingresso è libero.