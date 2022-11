Gli attivisti del clima imbrattano quadro di Klimt a Vienna

Blitz di 'Ultima generazione' contro la tela 'Morte e vita' esposta al Leopold Museum

Ancora un blitz da parte di attivisti ambientalisti contro un’opera d’arte. Due ragazzi hanno gettato del liquido nero sulla tela ‘Morte e vita’ del pittore austriaco Gustav Klimt, esposta al Leopold Museum di Vienna.

I giovani fanno parte della galassia di ‘Ultima generazione‘, attiva anche in Italia e protagonista di numerosi blocchi stradali ma anche di azioni nei musei, l’ultima contro ‘Il seminatore’ di Van Gogh a Roma.



“Stiamo finendo in una catastrofe di proporzioni inimmaginabili perché non riconosciamo la minaccia mortale”, hanno dichiarato gli attivisti. Poi, uno dei due autori del blitz si è incollato con una mano al quadro di Klimt. Né il dipinto né la cornice dovrebbero essere stati danneggiati dall’azione degli attivisti di ‘Ultima generazione’.





