Gli auguri del Questore alla città: 'Al lavoro per garantire festività in sicurezza'

Ad un mese dal suo insediamento la conferma, per lei, di una città che pretende sicurezza ma che collabora alla sicurezza. 'Tante le segnalazioni dei cittadini che in alcuni casi hanno portato anche ad arresti e importante il lavoro degli organi di informazione che documentano situazioni problematiche che integrano la conoscenza che noi abbiamo e che indirizzano anche i nostri interventi'. Poi il richiamo alle festività, natalizie, che per le forze di Polizia coordinate nell'ambito del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, significano lavoro straordinario.

Per tutto il periodo ma in particolare per gli eventi di capodanno di piazza ma non solo: Sestola, con la festa al palasport, attirerà una grande quantità di giovani. 'L'augurio è di trascorrere buone festività, con la collaborazione di tutti faremo di tutto per garantire che anche il divertimento sia in sicurezza'.