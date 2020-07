Gramsci, il Prefetto: risultati già evidenti per la sicurezza

Nei giorni scorsi il deposito in Comune delle 300 firme della petizione chiamata 'Darsena 2000' con la richiesta formale di un presidio fisso di polizia oltre ad interventi anti-spaccio e anti-degrado nell'area di viale Gramsci, Erre-nord, Parco XXII aprile e, oggi, la partecipazione alla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato e coordinato dal Prefetto alla presenza dei referenti provinciali delle forze di Polizia. Con all'ordine del giorno proprio i contenuti della petizione. Importante riconoscimento dell'azione e delle istanze portate avanti dal locale comitato Viale Gramsci e dintorni nelle sedi istituzionali. 'Un incontro costruttivo - lo ha definito il Prefetto - nel corso del quale si è avuto modo di approfondire ogni aspetto messo in luce nella petizione'

'Con tale petizione - ha proseguito il Prefetto, i rappresentanti del Comitato cittadino hanno voluto portare all’attenzione delle Istituzioni lo stato di degrado sociale del quartiere in cui vivono dove tra l’altro vengono commessi reati da parte dalla criminalità.

Appare evidente che la situazione che è stata rappresentata è una problematica che risala a diverso tempo fa ma altrettanto evidente è che la situazione di disagio non può essere affrontata solo con misure ed azioni di polizia ma deve avere un approccio multidisciplinare che veda nella riqualificazione dell’area una sinergica azione tra cittadini e istituzioni'

Il Prefetto ha evidenziato che 'i problemi dell’area sono stati oggetto di analisi già in altre riunioni del CPOSP (Comitato provinciale Ordine e sicurezza Pubblica), e in altre riunioni tra le forze di Polizia nel corso delle quali sono state decise misure che sono già in atto e che stanno portando a risultati concreti nei confronti della criminalità e di chi adotta comportamenti non conformi alle regole'



'Si sta lavorando con profonda attenzione - ha proseguito il Prefetto - ed anche a questo fine è stato costituito un gruppo di lavoro, nell’ambito del “Patto Modena Sicura”, al quale è stato dato il compito di produrre proposte che possano essere adottate ed elaborate nel breve, medio e lungo periodo per la riqualificazione dell’intera area.

Ai cittadini è stata richiesta la massima collaborazione con le istituzioni al fine di creare quella sinergia di forze che possa essere di esempio a tutta la collettività e, nel contempo, essere un forte baluardo contro ogni forma di criminalità e di comportamento incivile.

Ci saranno ulteriori incontri al fine di poter confrontarsi sulle misure adottate, i risultati raggiunti e le nuove proposte per migliorare la collaborazione'