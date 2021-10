Green pass, stretta sui cortei: a Modena salta l'evento del sabato

La stretta sui cortei preannunciata dal Governo si materializza già a Modena. Il gruppo Modena Libera che ogni sabato organizza le manifestazioni in centro contro il Green Pass non ha infatti ricevuto la consueta autorizzazione dalla questura per lo svolgimento della manifestazione. Sabato 16 ottobre quindi non si terrà nè la manifestazione lunga via Emilia centro, nè quella statica come realizzata sabato scorso. Una forma di protesta è stata invece autorizzata nella giornata di venerdì.'Siamo sorpresi e dispiaciuti di questa decisione - spiegano i portavoce di Modena Libera -. I nostri sono sempre stati eventi pacifici nei quali non si sono mai avuti episodi di violenza. Essere penalizzati per quanto accaduto a Roma, fatti dai quali ieri abbiamo già preso le distanze in modo netto, non ci pare giusto'.