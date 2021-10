Modena Libera: 'No alle violenze. Nostra resistenza pacifica continua'

'Infiltrati hanno rovinato la manifestazione di Roma, macchiandola con episodi criminali ingiustificabili dai quali ovviamente Modena Libera prende le distanze. La piazza di Roma non era una piazza violenta, ma un gruppo di individui ha inquinato le positive intenzioni dei cittadini. Modena Libera, mentre si svolgeva il corteo a Roma, era a Modena per una manifestazione pacifica e statica che ha ospitato interventi di studenti, lavoratori e ragazzi'. Così Modena Libera, il gruppo che organizza le manifestazioni pacifiche in centro a Modena contro il Green Pass, interviene in questi termini su quanto accaduto a Roma e conferma la volontà nel proseguire con le proteste pacifiche.'Noi, continuiamo su questa linea, la stessa mantenuta sinora mettendo in campo una Resistenza pacifica contro una norma, quella del Green pass, che riteniamo pericolosa per tutti. Del resto sarebbe grave che gli episodi di violenza di Roma venissero usati dal Governo per vietare ogni tipo di forma di dissenso. E siamo certi che questo non avverrà. Noi, lo ripetiamo, continueremo a manifestare pacificamente nella nostra città, lo facciamo perché crediamo sia un segnale importante per ribadire il no a una norma illiberale che solo apparentemente non riguarda coloro che sono in possesso oggi del certificato verde. La nostra protesta pacifica infatti unisce vaccinati e non vaccinati perché l’attacco ai diritti fondamentali dell’uomo, che solo l’Italia sta mettendo in campo con queste modalità così drastiche, riguarda tutti - chiude Modena Libera -. La forma di controllo del Green Pass è una minaccia per il futuro di ogni cittadino, indipendentemente dalla decisione di sottoporsi oggi al vaccino e vorremmo davvero che i media, molti dei quali ci criticano in modo aprioristico comprendessero questa nostra volontà.