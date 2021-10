Green Pass, una valanga di solidarietà verso i portuali di Trieste

'In questi giorni stiamo ricevendo migliaia di mail, telefonate, messaggi da singoli e gruppi da tutta Italia di sostegno alla lotta dei portuali contro il Green Pass. Ne arrivano in continuazione, sono semplici messaggi di vicinanza e sostegno, ma anche offerte di versamenti per sostenere i lavoratori che dal 15 potrebbero restare senza paga, preannunci di partecipazione ad eventuali iniziative di lotta, segnalazioni di altri gruppi di lavoratori che non accetteranno il ricatto e rimarranno fuori da fabbriche e uffici, volontà di rimanere in contatto per coordinarsi nella lotta. E altro ancora, comprese offerte di matrimonio per i portuali... Non riusciamo e non riusciremo a rispondere a tutti, anche perché sono giorni complicati, di grande impegno, ma vogliamo comunque ringraziare tutti per la vicinanza e il sostegno, che ci rafforza nella determinazione a vincere questa battaglia'. Così in una nota il Coordinamento lavoratori portuali di Trieste.'Chiediamo a tutti di continuare anche loro, come possono, a portare avanti questa giusta lotta in difesa del diritto al lavoro e della libertà personale. Principalmente bloccando anche loro il lavoro a partire dal 15 e fino a quando sarà necessario. Per quanto riguarda invece l’apertura di una raccolta fondi a sostegno dei portuali abbiamo deciso, in considerazione del fatto che ci sono categorie di lavoratori che dal 15/10 saranno molto più in difficoltà dei lavoratori portuali, di non aprire per il momento tale raccolta fondi. Ringraziamo comunque coloro che si sono offerti di sostenerci economicamente'.'Non sono mai stata così orgogliosa di aver studiato a Trieste e di aver vissuto, per gran parte della mia vita, a Gorizia - scrive l'ex vicequestore di Roma Schilirò, sospesa per le sue prese di posizione contro il Green Pass -. Ringrazio e mi compliemnto con i portuali di Trieste per la loro lotta in difesa della libertà, della non discriminazione e dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, nel pieno rispetto della legalità e in modo assolutamente pacifico. Grazie ancora portuali di Trieste. Il vostro gesto di coraggio e solidarietà è un esempio che adoro. Siete l'orgoglio italiano'.