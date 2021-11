Guardia medica Modena, l'ambulatorio cambia sede

Nuova sede per l’ambulatorio di Guardia Medica, ora collocato davanti all’ingresso del reparto Osservazione breve intensiva del Policlinico di Modena: dal 3 novembre l'ambulatorio sarà nello stesso edificio del Policlinico, ingresso 1, ma si sposterà al primo piano. Gli orari e le modalità di accesso resteranno invariati, dalle ore 20 alle ore 24.Lo spostamento si è reso necessario per favorire l'accessibilità alla cittadinanza e la tutela del personale sanitario.“Come sindacato Fimmg ringraziamo sia il dottor Andrea Spanò, Direttore del Distretto di Modena, sia il dottor Claudio Vagnini, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico, per aver trovato una rapida soluzione alle esigenze di sicurezza da noi segnalate - sottolinea il dottor Michele Cavedoni segretario provinciale del sindacato Fimmg per gli operatori di continuità assistenziale – auspichiamo che questa proficua collaborazione continui anche nel futuro”.Nelle foto, Michele Cavedoni