Guard-rail salva motociclisti: via libera della Regione

“Siamo soddisfatti che l'Assemblea regionale abbia approvato la Risoluzione presentata dalla Lega e che chiedeva l’installazione e/o l'adeguamento di guardrail, cosiddetti salva-motociclisti”.



Così il consigliere regionale della Lega, Gabriele Delmonte, dopo il via libera incassato dalla Risoluzione, a sua prima firma, che “impegna la Giunta di via Aldo Moro “ad intraprendere un confronto con Anas Spa per richiedere un’azione parallela volta ad intervenire sui tratti stradali statali ritenuti a rischio”.



“La sicurezza stradale rappresenta un tema di grande valore per la Regione Emilia-Romagna che, in aderenza agli indirizzi europei, assume come fondamentale il diritto dei cittadini alla sicurezza nella mobilità. Pertanto sulle strade provinciali la competenza della Regione impone un intervento tempestivo, mentre sulle tratte statali è importante avviare un confronto con Anas” spiega Delmonte.

L'atto di indirizzo dei leghisti faceva leva sul “decreto ministeriale “salva-motociclisti” entrato in vigore il 17 Maggio 2019, il quale prevede l’obbligo di installare “guard rail moto” su tutte le curve circolari caratterizzate da un raggio minore di 250 metri nei casi di interventi di nuova costruzione, di adeguamento di tratti stradali esistenti che comportano varianti di tracciato e/o rinnovo delle barriere di sicurezza su tratti significativi, oppure su strade esistenti non soggette ad interventi ma dove siano avvenuti nel triennio almeno cinque incidenti con decessi e/o feriti, che abbiano visto il coinvolgimento di motoveicoli e/o ciclomotori'