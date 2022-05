Guerre: come aiutare i bambini meno fortunati

In questi ultimi mesi non si sente parlare d'altro che della guerra in Ucraina: conflitto che ha letteralmente sconvolto tutta l'Europa e che tutti noi stiamo vivendo con particolare pathos. Le guerre però sono purtroppo parecchie: ad oggi nel mondo continuano a morire bambini innocenti, colpevoli solo di essere nati nel Paese e nel periodo storico sbagliati. Dalla Crimea alla Siria, i più piccoli continuano ad avere bisogno d'aiuto e con lo scoppio del conflitto in Ucraina la loro situazione sembra destinata a peggiorare. Quello della malnutrizione infatti è un problema che rischia di aumentare proprio adesso, così come quello relativo alla scarsità di cibo, di igiene, di medicinali.Come aiutare i bambini che sono coinvolti nei conflitti? In moltissimi se lo chiedono e le alternative sono diverse.Molte delle campagne di Save the Children sono incentrate a dare una risposta alle emergenze alimentari.Il problema della scarsità di risorse così come quello della malnutrizione non si possono più sottovalutare e scegliendo un regalo solidale come il cibo terapeutico è possibile garantire un intervento sala-vita indispensabile per salvare un bambino affetto da malnutrizione.Tra i regali solidali particolarmente utili per i bambini coinvolti nei conflitti troviamo anche gli antibiotici ed i vaccini. I medicinali infatti sono sempre troppo pochi nei Paesi che stanno attraversando una guerra, eppure fanno una grandissima differenza per le popolazioni locali e soprattutto per i più piccoli. Un antibiotico o un vaccino possono salvare una vita, nel vero senso della parola.A mancare spesso e volentieri in quei Paesi che si trovano coinvolti in un conflitto è anche l'igiene e questo è un grande problema soprattutto per i neonati e le persone più vulnerabili. Ecco perché tra i regali solidali, Save the Children ha deciso di inserire anche dei kit igienici, che permettono ai civili di prendersi cura del proprio corpo e della sua pulizia, garantendo lo stesso anche ai bambini.Per aiutare i bambini meno fortunati, che vivono in Paesi in guerra, è possibile ordinare anche un particolare tipo di regalo solidale: il kit per lo studio. In questo caso non si tratta di un qualcosa di concreto per la sopravvivenza, ma di offrire anche a questi ragazzi la possibilità di studiare. Purtroppo infatti nei Paesi coinvolti dai conflitti il diritto allo studio viene meno e diventa sempre più difficile trovare le risorse per consentire ai bambini di andare a scuola. Ordinando un kit per lo studio è possibile fornire ai ragazzi meno fortunati tutti gli strumenti necessari per studiare, imparare e immaginare un futuro migliore.