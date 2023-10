Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Grazie all’attività di ascolto e su richiesta dell’amministrazione comunale, inoltre, sono in programma una serie di migliorie per perfezionare il nuovo sistema di raccolta rifiuti. Ad esempio, sono in corso di installazione le prime sei casette Eco Smarty, cioè batterie di contenitori apribili con carta Smeraldo in cui sarà possibile conferire piccole quantità sfuse di carta e plastica: non si tratta di un servizio sostitutivo, ma integrativo, dedicato ad esigenze straordinarie dell’utenza non compatibili con la raccolta domiciliare.Alimentate a pannelli solari, sono già visibili in via IX Gennaio 1950, in via Monviso e in strada Vaciglio ed entreranno in funzione nelle prossime settimane. E’ inoltre raddoppiata la raccolta differenziata dell’organico, che fa registrare +97% rispetto a settembre 2022): a proposito, il ritiro porta a porta della frazione organica, sia nel forese sia nelle zone artigianali industriali (Zai), verrà effettuato due volte a settimana tutto l’anno. Si è poi dimezzata la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (-50% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, equivalente a 2mila tonnellate in meno). Anche il monte rifiuti (quindi i rifiuti totali raccolti) è diminuito, a settembre, del 13%, segno che il nuovo sistema disincentiva il fenomeno della migrazione dei rifiuti provenienti da altri comuni verso la nostra città' - chiude Hera.