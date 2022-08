Hiroshima, 77 anni fa gli Stati Uniti portarono l'inferno sulla terra

Era il 6 agosto del 1945. Esattamente 77 anni fa, alle 8:15 gli americani sganciano la prima bomba atomica sul Giappone, a Hiroshima. L'esplosione rase al suolo il 90% degli edifici presenti in città e provocò la morte di 80mila persone sul colpo. Altre migliaia moriranno negli anni successivi a causa delle radiazioni. Tre giorni dopo, il 9 Agosto 1945, alle 11.02, una seconda bomba fu sganciata su Nagasaki.Due esplosioni atomiche delle quali gli Stati Uniti d'America sono gli unici responsabili. In tre giorni gli Usa, la patria della Statua della libertà e della Democrazia, uccisero oltre 200mila persone e portarono l'inferno sulla terra. Mai nessuna altra nazione ha utilizzato questa arma.

