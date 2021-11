I Giovedì Gastronomici, altri due eventi dedicati al top della tavola

C’è ancora tempo giovedì 18 e giovedì 25 novembre per poter gustare i piatti preparati dai ristoranti aderenti alla rassegna ideata da FIEPET (Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici) Confesercenti Modena volta a valorizzare prodotti tipici e territorio. 20 ristoranti con 20 menù speciali scaricabili dal sito www.giovedigastronomici.it con aggiornamenti quotidiani sui social ufficiali della rassegna Facebook e Instagram 'Giovedì Gastronomici' dove oltre alle tante immagini dei ristoranti e dei piatti proposti troverete anche le interviste realizzate direttamente nei locali a cura di Annalisa Servadei.Presenze in costante aumento rispetto agli anni scorsi per la rassegna che celebra le eccellenze enogastronomiche nei ristoranti di Modena e Provincia. I piatti protagonisti della rassegna sono preparati e realizzati con i prodotti tipici del territorio DOC, DOP e IGP: l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, i Lambruschi di Modena DOC e DOP, il Parmigiano Reggiano DOP , il Prosciutto di Modena DOP, lo Zampone e Cotechino di Modena IGP.Tra le proposte: tortellini, passatelli, tortelloni e tagliatelle; gnocco fritto e crescentine; zamponi e cotechini, cucinati secondo la tradizione. Ma è pure ampia l’offerta di pietanze ‘ripensate’ come il risotto al cotechino e gocce di Lambrusco o gli gnocchetti di zucca in crema di Parmigiano Reggiano e Aceto Balsamico Tradizionale, o per i secondi i nuggets di Zampone di Modena con maionese all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, per arrivare al filetto di maiale al Lambrusco in crosta di Parmigiano Reggiano. Il vino, che si sposa con tutti questi piatti, è sicuramente il Lambrusco nelle sue diverse declinazioni: Grasparossa, Sorbara, Salamino e Modena.Tutti i ristoranti sono accomunati dall’opportunità di offrire un menu degustazione completo, dall’antipasto al dolce, in molti casi bevande comprese, al costo variabile da 25 a 40 euro.I Giovedì Gastronomici sono promossi da Confesercenti in collaborazione con i principali Consorzi di tutela dei prodotti tipici del territorio modenese. La loro presenza alla rassegna enogastronomica conferisce ulteriore garanzia di qualità dei prodotti alla base dei piatti proposti. L’iniziativa ha inoltre ricevuto il Patrocinio della Provincia e del Comune di Modena oltre che della Camera di Commercio, con sponsor quali Caffè Cagliari, Chiarli, Special Formaggi e BPER Banca.