I soldi del PNRR per costruire nuova palazzine

La fretta del passaggio in Consiglio del Comune per il via libera entro il 31 dicembre, era anche, per non dire soprattutto motivata, dall'assestare il bilancio comunale tenendo conto delle integrazioni/variazioni alla spesa che potrebbero arrivare insieme alla conferma delle risorse derivanti dal PNRR. Risorse che il Comune continua in parte a destinare non tanto a progetti innovativi e strutturali, ma per pagare parte di progetti teoricamente edilizia già programmati e di fatto già finanziati ancora prima che si parlasse di PNRR. Come se il conto di una spesa già fatta ci venisse pagato inaspettatamente dall'esterno, consentendoci di liberare una parte dei soldi che avevano già messo in conto di spendere. A Modena, è il caso dei progetti inseriti nel Pinqua il Piano Nazionale sulla qualità dell'abitare. Gli uffici tecnici comunali sono riusciti a candidare anche come finanziabili dai fondi del PNRR che arriveranno quindi a Modena per un importo di 15 milioni.Di questi, circa un milione andrà a finanziare la realizzazione delle due palazzine destinate all'edilizia residenziale sociale, nell'area di proprietà comunale all'interno del comparto dell'ex consorzio agrario, affacciato su via Canaletto sud e dove a gennaio dovrebbero partire i cantieri per la realizzazione del nuovo comparto Esselunga. Comprendente anche il parcheggio multipiano ad uso pubblico, che nelle intenzioni del comune dovrebbe e potrebbe essere utilizzato anche al servizio dei futuri residenti degli alloggi pubblici. Al punto tale da togliere posti auto, risparmiando ulterioramente soldi, nella dotazione delle palazzine.Per questi è stata pubblicata dalla società di trasformazione urbana Cambiamo, in tempo entro la scadenza del 31 dicembre per accedere ai fondi PNRR, la gara d’appalto integrato per la progettazione esecutiva e i lavori delle due palazzine per 30 alloggi di edilizia residenziale sociale, 15 dei quali dedicati al progetto “foyer giovani”, che verranno realizzate nel comparto dell’ex Consorzio agrario a Modena nord, su via Canaletto.

La gara prevede la presentazione delle domande entro il 20 febbraio. Il valore complessivo dell’intervento è di otto milioni e 744 mila euro (iva compresa) ed è stato adeguato agli aumenti delle materie prime grazie alla decima variazione di bilancio approvata la scorsa settimana dalla Giunta con procedura d’urgenza, proprio per rispettare i tempi di pubblicazione della gara entro l’anno, e poi ratificata dal Consiglio comunale.



Il progetto delle palazzine prevede la realizzazione di 30 abitazioni di edilizia residenziale sociale, con canoni agevolati a favore di nuclei familiari fragili, su di un’area complessiva di circa 1.750 metri quadri, con alloggi mediamente intorno ai 70 metri quadri e una serie di servizi in comune, come sale condominiali, terrazza, ciclofficina (e deposito biciclette condominiale con oltre 60 stalli), aule studio e co-working. Una delle due palazzine, inoltre, sarà dedicata al progetto “foyer giovani”, rivolto a persone tra i 18 e i 30 anni, per favorire soluzioni abitative indipendenti, facilmente sostenibili dal punto vista economico e organizzativo.



Gli edifici avranno certificazione energetica in classe “NZEB”, con cappotto e pannelli fotovoltaici in copertura.