I tamponi? Li fa solo la Regione e i test sierologici vanno validati

'I tamponi li fa la Regione sulla base delle priorità e soprattutto per l'esigenza di farli seguendo procedure e metodi che richiedono specialisti del settore specifiche e verificabili. Per quanto riguarda i test sierologici, la Regione li garantisce alle categorie a rischio. I cittadini che vorranno sottoporsi al test lo potranno fare anche in laboratori privati. Nel giro di una decina di giorni la Regione stilerà un elenco di test validati che saranno disponibili presso i laboratori privati accreditati a cui ogni cittadino potrà fare volontariamente fare riferimento. Ricordando che il test sierologico, anche se negativo, non ci da la patente di immunità. Ci da solo una medaglia che dovrà essere confermata dopo giorni con un altro test'. Sono questi alcuni importanti punti espressi oggi dal commissario regionale per l'emergenza Sergio Venturi nel corso della sua diretta Facebook. 'Punti dichiaratamente trattati per fare chiarezza rispetto ad una confusione nella comunicazione' di cui Venturi stesso ha ammesso di essere responsabile.Riproponiamo di seguito il passaggio dell'intervento riguardante i tamponi ed i test sierologici