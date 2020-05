Il Comune corregge l'errore: mascherine ora distribuite imbustate

Dopo le 12.000 mascherine distribuite sfuse con il passamano, in difformità con quanto disposto dalle linee guida e dai protocolli sanitari della regione, il Comune di Modena rimedia annunciando che tutte le mascherine che da domani, giovedì 7, saranno distribuite gratuitamente ai cittadini modenesi, attraverso le attività commecrciali, partendo dalle edicole, saranno imbustate singolarmente, in conformità con le linee guida regionali redatte per regolare ed organizzare le modalità di distribuzione dei dispositivi gratuiti.



Una distrubuzione dai numeri importanti quella che prenderà il via giovedì 7 maggio. Riguardante le mascherine di protezione consegnate dalla Regione Emilia Romagna agli enti locali e destinate alla popolazione, che per Modena è pari a 145 mila dispositivi monouso.

Per la nuova distribuzione che coincide con l’inizio della “fase 2” e la riapertura di molte attività, l’amministrazione comunale ha deciso, in conformità con le linee di indirizzo regionali, di coinvolgere la rete delle attività economiche e commerciali aperte in seguito alle ultime disposizioni di legge. Oltre alle edicole, canale già utilizzato nella precedente distribuzione di mascherine, saranno coinvolti esercizi commerciali, artigianali, della ristorazione e della gastronomia, e la grande distribuzione.

Da giovedì 7 maggio, quindi, i cittadini potranno ritirare gratuitamente le mascherine, imbustate singolarmente, nelle edicole (che ne avranno a disposizione 15 mila) e in alcuni negozi delle catene Coop e Conad. È inoltre già in corso la consegna alle associazioni di categoria che provvederanno a darle ai propri aderenti i quali dai prossimi giorni le metteranno a disposizione dei clienti.

Attraverso le attività economiche saranno distribuite 125 mila mascherine, mentre le restanti 15 mila saranno consegnate, attraverso il Comune e i canali del Terzo settore e del volontariato, già sperimentati nella prima distribuzione, a persone fragili, come anziani e disabili, persone a rischio e famiglie in difficoltà.

Tutte le mascherine - ribadisce il comune - sono state imbustate singolarmente, seguendo i protocolli sanitari indicati dalla Regione, da numerosi volontari di Protezione civile, Croce Rossa e Croce Blu, coordinati dal Gruppo comunale volontari di Protezione civile, che hanno lavorato per tutto il fine settimana nella sede di via Morandi.

La distribuzione delle mascherine, è stata organizzata grazie alla collaborazione con Rete Imprese Italia, con Modenamoremio, che si occuperà della distribuzione in centro storico, e con Sinagi che riunisce 62 edicole cittadine. Saranno le stesse associazioni a consegnare i pacchi di mascherine alle attività aderenti che, a loro volta, le metteranno a disposizione dei propri clienti.

Tra gli aderenti anche il mercato Albinelli. Per quanto riguarda i supermercati e gli ipermercati, le mascherine saranno consegnate ai clienti una volta giunti alle casse. Già operativi dal 7 maggio sono i punti vendita Conad Baggiovara, Parco, Modena est e di via Pignedoli, e quelli Coop del GrandEmilia, i Portali, i Gelsi e SpecialCoop.

Il Comune raccomanda ai cittadini il corretto smaltimento delle mascherine e, soprattutto, dei guanti usati, evitando di abbandonarli in strada o nei parcheggi (per esempio nei pressi dei depositi dei carrelli del supermercato) e depositandoli, invece, nei cestini dei rifiuti.



Gi.Ga.



Nella foto, i volontari dei Protezione civile impegnati nell'imbustamento delle mascherine