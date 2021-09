Il coraggio della prof che sfida governo: 'Mi licenzio per dire no a Green Pass'

Si chiama Francesca Del Santo ha 46 anni e una cattedra di biologia all'Ipsia di Sacile, in provincia di Pordenone. Dopo 17 anni di insegnamento ha preferito dimettersi piuttosto che adeguarsi all'obbligo del Green pass. Un atto di coerenza e rinuncia che è costato molto a questa professoressa.'Il vaccino non può essere imposto' ha dichiarato al Messaggero Veneto. 'La coerenza è una virtù e a 46 anni troverò un altro lavoro. Non navigo nell’oro e non ho rendite. Mi mancheranno molto gli studenti ma la priorità è quella di una scelta etica. Credo fermamente che debba essere garantita la libertà di opinione e scelta. Non sopporto i ricatti sulla salute'.'Venerdì comincio come volontaria Greenpeace - spiega nei tanti commenti di studenti che le fanno i complimenti su Facebook -. Sono anche vegetariana. Mai farei del male a nessuna creatura. Porto il nome del primo uomo patrono d'Italia che me lo ha insegnato. La mia sostituta mi ha chiamata, siamo amiche e sono felice che lei possa godere della mia rinuncia'.