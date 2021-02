Un'altra tradizione annullata dall'emergenza Covid. Quella caratterizzata ogni anno, a carnevale, dall'appuntamento, dal balcone del Municipio che si affaccia su piazza Grande, con lo sproloquio di Sandrone e la famiglia Pavironica. Niente festa in piazza e niente discorso ironico e dissacrante sulle vicende della politica e dell'attualità modenese. Lo ha confermato oggi il sindaco di Modena nel corso della seduta del Consiglio Comunale. 'Non si terranno i tradizionali festeggiamenti in piazza Grande con lo sproloquio di Sandrone e le feste in maschera' - ha detto. Quest’anno sarà il sindaco ad andare a trovare Sandrone nella località, a dir il vero immaginaria, di Bosco di Sotto per portargli il saluto dei modenesi. “È un anno diverso e, giustamente, anche le tradizioni popolari devono trovare formule diverse per garantire la sicurezza di tutti” - ha continuato Giancarlo Muzzarelli accennando anche alla riapertura di biblioteche e musei a ingressi contingentati e delle visite guidate su prenotazione.Per quanto riguarda l’andamento dell’epidemia, la curva dei contagi si conferma in lento calo con indice Rt sotto lo zero. Sul territorio comunale sono 1.001 i soggetti con malattia in corso (da inizio pandemia i casi sono stati 10.990, di cui 383 deceduti e 9.599 guariti).