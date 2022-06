Il Covid torna a far paura, Burioni: 'Se ne frega dei vostri desideri'

'Potete dire che il virus è sparito, che contagia di meno, che è diventato buono come Garrone del Libro Cuore: in realtà SARS-CoV-2 se ne frega dei vostri desideri e delle vostre bojate e cambia come diavolo gli pare. Non necessariamente in meglio, anche se è presto per dirlo'. A esprimere questo concetto su Twitter è il professor Roberto Burioni.Torna infatti a salire in modo consistente l’incidenza settimanale dei nuovi casi di Covid in Italia. Secondo il nuovo monitoraggio a cura dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute, nella settimana 10-16 giugno ci sono stati 310 casi ogni 100mila abitanti. Le incidenze più elevate si registrano in Sardegna, dove il valore è schizzato a 448,6 casi per 100mila abitanti, e nel Lazio, dove il valore tocca 406,7. L’indice di riproduzione Rt medio calcolato sui casi sintomatici, invece, è stato pari a 0,83 nel periodo 25 maggio-7 giugno, in aumento rispetto allo 0,75 della settimana precedente.Negli ospedali non c’è per ora un aumento della pressione ma la discesa è finita. Il tasso di occupazione dei posti letto nelle terapie intensiva resta infatti sostanzialmente stabile all’1,9% rispetto al 2% di una settimana fa e così è anche nei reparti di medicine dove i letto occupati da pazienti Covid sono il 6,7%, appena lo 0,1 in più rispetto al precedente monitoraggio.