Il diritto al lavoro negato dal Green Pass, il primo maggio, di protesta, dei sospesi

'Il fatto che dal primo maggio anche i lavoratori prima sospesi, poi accettati con green pass base, possano nuovamente accedere al lavoro anche senza tampone base non cambia nulla rispetto alla determinazione dello scendere in piazza per i diritti, per il lavoro e contro il green pass. Anzi rafforza la protesta. I diritti sanciti costituzionalmente, tanto più quello al lavoro, su cui di fonda la repubblica, non sono una concessione, sono e basta'. E' questo il messaggio comune inviato ancora una volta in piazza a Modena nel sit-in no green pass del sabato pomeriggio. Un gruppetto, controllato a vista da pattuglie di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. Tante donne, soprattutto donne. Graziella, Elisabetta, Marta. Accomunate dall'essere state o essere sospese dal lavoro.