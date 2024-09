‘Il fiume è esploso’, a Modigliana e in Romagna torna incubo alluvione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Modigliana “la situazione è più grave rispetto al 2023- racconta il sindaco Dardi, in prima serata, al Tg Rai dell’Emilia Romagna- Abbiamo evacuato alcune persone, stiamo verificando ora. Siamo in contatto con la prefettura. Il fiume è esploso in questi minuti”.

Modigliana, il piccolo comune dell’appennino forlivese, era già stato devastato da un’infinità di frane nel maggio 2023. Oggi l’allerta tocca il fiume Tramazzo, che ha strabordato e invaso il centro storico della cittadina. Lo stesso fiume poi più a valle diventa Marzeno: ed è proprio in quel punto, nella frazione del comune di Brisighella, nel Ravennate, che è scattata l’allerta.

“Da Modigliana sta arrivando un’onda improvvisa e di grande entità passando dalla frazione di Marzeno.

Si chiede a tutti i residenti di via Moronico via Moto delle Balze e via Molino Vecchio di evacuare le proprie abitazioni e mettersi in sicurezza”, riporta dai social il Comune di Brisighella verso le 20 di sera. E aggiunge: “Stiamo allestendo la nuova scuola di Marzeno in via Bendandi per gli sfollati.

Quel che è certo è che, per larga parte della Romagna, sarà una lunga notte.



Anche a Faenza, sempre in provincia di Ravenna, tra le città più colpite nell’alluvione del maggio 2023, ci si prepara al peggio.



FAENZA BLOCCHI DI CEMENTO DAVANTI AL TORRENTE MARZENO, APERTO IL PALA BUBANI PER GLI EVACUATI

Faenza è di nuovo in trincea contro il maltempo. E dopo l’alluvione del maggio 2023, oltre alle prime evacuazioni nelle zone più a rischio, viene allestito il Pala Bubani per accogliere le persone che non possono chiedere ospitalità a parenti e amici.

Inoltre, come spiega sui social il sindacoMassimo Isola, nella zona di via Cimatti si sta costruendo uno sbarramento e si stanno posizionando blocchi di cemento per fermare le acque che potrebbero arrivare dal torrente Marzeno. Per sicurezza il primo cittadino ha emanato un’ordinanza di evacuazione per i piani terra di tutta l’area. Il fiume Lamone, grande osservato a varie latitudini in Romagna, in questo momento è “sotto controllo, ma la sorveglianza e il monitoraggio sono costanti”, garantisce Isola, chiedendo “la collaborazione di tutti e la massima cautela. Non mettetevi in strada se non indispensabile. Non scendete negli scantinati. È importante che ciascuno metta in atto tutti i comportamenti utili a tutelare la propria incolumità”.



A CASTEL BOLOGNESE “IL RISCHIO DI ROTTURA DEGLI ARGINI È MOLTO ALTO”

A preoccupare a Castel Bolognese, sempre nel ravennate, è invece il fiume Senio: a Tebano il livello è in soglia rossa oltre i sei metri, al ponte del Castello arancione a quasi cinque metri, informa il sindaco Luca Della Godenza. E poco fa, ai microfoni dei cronisti, spiega che “la situazione sta peggiorando, è molto grave, sta arrivando la piena”. Come a Faenza, anche a Castel Bolognese sono state evacuate le zone più a rischio ed è stato allestito per ospitare gli sfollati il palazzetto dello sport. E ora, “stiamo avvisando con gli autoparlanti i cittadini invitandoli a non uscire, a salire sui piani più alti delle case, perché il rischio allagamenti e rotture arginali è molto alto”