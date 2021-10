Il Generale Figliuolo all'hub vaccinale di Modena: 'Siamo una squadra, io sono il centravanti'

La Pressa

Il Commissario straordinario era in città per un impegno in Accademia. Il caloroso saluto agli operatori e volontari del Punto Unico Vaccinale: 'Continuate così, abbiamo dosi in quantità'