Il giorno della memoria

Continuano oggi, giorno della memoria, le iniziative legate al ricordo dell'olocausto che a Modena hanno interessato l'intera settimana.alle9.30 (replica il 28 gennaio) al Teatro San Carlo in via San Carlo 5, si proietta per gli studenti delle superiori il film “La verità negata” di Mick Jackson. Introduce Carlo Altini direttore scientifico della Fondazione San Carlo con Vincenzo Pacillo, docente di Diritto ecclesiastico e canonico a Unimore (a cura di Istituto storico di Modena e Fondazione Collegio San Carlo).Alle 10, in rettorato, via Università 4, si depone una corona alla lapide in memoria dei docenti e degli studenti perseguitati a causa delle leggi razziali.Alle 11, a cura di Fondazione Fossoli, al Comunale di Carpi, incontro con don Luigi Ciotti e Pierluigi Castagnetti. Alle 18, alla Sinagoga di piazza Mazzini, “Salmi e preghiere in ricordo dei deportati” con Beniamino Goldstein, rabbino capo della Comunità di Modena e Reggio.