Il grande bosco di Marzaglia ormai ridotto a trucciolato

documentati in un nostro articolo nei giorni scorsi, in un'area protetta che ci vorranno decenni per recuperare e compensare. Una operazione che continua da più di un mese che eliminerà alla fine circa 40 ettari i bosco. Il tutto per lasciare spazio alla possibilità di rimuovere sedimenti e terra da utilzzare per l'innalzamento ed il rafforzamento del perimetro arginale della cassa, uno degli step che porteranno insieme ai progetti ancora al palo del rifacimento del manufatto regolatore / diga e dello sfioratore e all'allargamento perimetrali delle attuali casse, ad un innalzamento del livello di sicurezza idraulica del sistema oggi adeguato soltanto al contenimento di piene piccole.

La scomparsa del più grande bosco alle porte di Modena, al conine con il comune di Campogalliano, non è cosa da poco e stupisce perché sta avvenendo nel sostanziale silenzio anche delle associazioni ambientaliste. Ma c'è un altro aspetto che stupisce. Dalle prime indicazioni sul progetto il disboscamento avrebbe dovuto avvenire su una superficie di circa 10 ettari, ma sufficienti per garantire il recupero di terra e sedime, e allo stesso tempo di salvare la maggior parte del bosco. Invece no, l'abbattimento riguarderà circa 40 ettari. Finanziati con i soldi del PNRR che impongono però i realizzare opere i entro il 2026. Anche per questo punto le procedure con le grandi ruspe, proseguono, e presto completeranno l'opera di disboscamento. Che di per sé, non incide per nulla, o almeno in maniera significativa, sulla sicurezza idraulica del sistema.



Che, come detto avrà bisogno della realizzazione i tutti gli step per potersi attuare.

'Finora l'unica cosa certa è che è stato abbattuto fino ad ora un bosco di 30 ettari, un unicum nella pianura modenese per non avere alcun risultato in termini di maggiore sicurezza' - specifica Massimo Neviani, anche oggi sul posto. 'Un taglio nella striscia vicino agli argini (circa 20 metri) era inevitabile per recuperare la terra, ma alla fine saranno circa 40 quelli tagliati. E presumibilmente macinati sul posto e ridotti in tonnellate di trucciolato. Senza considerare l'impegno di Aipo e Regione a compensare quanto è stato tolto, ma per ora solo come ipotesi. Anche se i lavori dovrebbe iniziare a breve'



Gi.Ga.





Video dal nostro archivio: le immagini dall'alto, il funzionamento della cassa i espansione