'Il grido de Il Pettirosso: tenete al guinzaglio i cani'

Una foto cruda, straziante, postata da Centro Soccorso Animali de Il Pettirosso di Modena. Simbolo delle tante piccole vittime di cani lasciati liberi dai loro padroni, non al guinzaglio. Animale selvatico, un cucciolo, braccato da un gruppo di cani mentre stava tentando di raggiungere la mamma. Forse un gioco per loro, un gioco mortale per il piccolo di capriolo. Soccorso dai volontari del centro, veloci ma non abbastanza per evitare che lo azzannassero ferendolo a morte. Il segno di un morso, evidente, sul collo. Troppo profondo forse per essere arginato con le cure del caso, pur tempestive. Uno dei tanti animali selvatici preda di cani liberi segnala Il Pettirosso. Cani liberi, senza guinzaglio, per volere del proprietario 'che non avranno mai giustizia'. 'Anche perché - sottolinea Il Pettirosso - queste notizie non hanno spazio sui giornali'. 'Perché non si tratta di un agnello di qualche pastore o il cane di qualcuno, che allora farebbe notizia'. Da qui la dedica amara che si trasforma in un appello all'uso del guinzaglio. Una dedica 'agli amanti degli animali che vivono nell'ipocrisia di questo grande amore che finisce alla fine di quel guinzaglio non usato'