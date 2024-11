Il nuovo codice della strada, tutte le novità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alcool: Le sanzioni per chi guida con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro vanno da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per tassi superiori, le multe e le pene detentive aumentano significativamente.Droghe: Gli agenti possono ora applicare sanzioni immediate senza necessità di esami in strutture sanitarie. Le pene includono sospensione e revoca della patente3.Le multe per il superamento dei limiti di velocità variano da 173 a 649 euro per eccessi tra 10 e 40 km/h.

In caso di recidiva, le sanzioni aumentano e includono la sospensione della patente3.



Uso del Cellulare alla Guida:

Chi viene sorpreso a utilizzare il cellulare senza vivavoce rischia multe da 250 a 1.000 euro, che possono aumentare in caso di recidiva4.



Regole per i Neopatentati:

I neopatentati non possono guidare veicoli con potenza specifica superiore a 75 kW/t, rispetto ai 55 kW/t precedenti3.



Monopattini Elettrici:

Nuove regolamentazioni per l’uso dei monopattini, inclusi limiti di velocità e obbligo di casco per i minori di 18 anni2.

Queste modifiche mirano a ridurre gli incidenti stradali e a promuovere una guida più responsabile. Il nuovo Codice della Strada entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e un periodo di vacatio legis di 15 giorni.