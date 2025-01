Il prof. Garuti riconfermato vicepresidente dell’Ass. 'G.D. Pisapia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Prestigiosa conferma per il Prof. Giulio Garuti, Ordinario di Diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza Unimore, che, nel corso del Convegno Annuale dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale “G.D. Pisapia”, è stato rieletto nel direttivo nazionale e riconfermato vicepresidente.Dal 12 al 14 dicembre 2024, presso l’Università degli Studi di Milano, si è tenuto il Convegno annuale dell’Associazione, dal titolo “Dove va la giustizia penale”, incentrato su tematiche di grande rilevanza, quali le trasformazioni del sistema accusatorio, il ruolo delle tecnologie nei diritti fondamentali e l’effettività dei controlli giudiziari.

Durante il convegno, che ha visto la partecipazione di numerosi accademici ed esperti del settore, si è svolta anche l’Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche del direttivo.



Rieletto anche il presidente, Professor Adolfo Scalfati, ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università di Roma Tor Vergata, che ha riconfermato il Professor Garuti come vicepresidente.



In merito alla riconferma, il Prof. Giulio Garuti ha dichiarato: “Sono onorato della rinnovata fiducia manifestata nei confronti del Direttivo. Continueremo a lavorare per perseguire tutti e tre gli obiettivi che l'Associazione persegue sin dalla sua fondazione: rafforzare i rapporti tra gli esponenti della comunità scientifica, ricostruire le dinamiche del processo penale con costante attenzione anche alla pratica giudiziaria e contribuire all'azione legislativa. Si tratta di un mandato importante, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da continue riforme”.





Giulio Garuti è Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, dove insegna Diritto processuale penale e Diritto processuale penale delle società. Nel corso della sua carriera, è stato direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali e vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza. Ha fatto parte del direttivo dell’Associazione “G.D. Pisapia” dal 2008 al 2014 e, dal novembre 2011 al novembre 2015, è stato membro del Comitato direttivo della Scuola superiore della Magistratura. Autore di tre monografie e circa 170 pubblicazioni scientifiche, il Professor Garuti è parte della direzione scientifica di riviste e collane di rilievo nel settore del diritto processuale penale. Avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori, è responsabile dell'Osservatorio Nazionale in tema di D.Lgs. 231/2001 dell'Unione delle Camere Penali.



L’Associazione “G.D. Pisapia”, fondata per promuovere la riforma e il perfezionamento del sistema processuale penale, opera per favorire la collaborazione scientifica tra studiosi e contribuire agli studi in una prospettiva storica, comparatistica e politico-legislativa. Attiva su tutto il territorio nazionale, rappresenta un punto di riferimento per la comunità accademica e professionale.