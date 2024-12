Il rally città di Modena ancora evento nazionale con auto storiche

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Siamo felici ed onorati di essere stati scelti da Automobile Club Modena e dal suo presidente Vincenzo Credi per l’organizzazione di un appuntamento che non ha certo bisogno di presentazioni' - ha affermato Claudio Zagami, presidente di New Turbomark Rally Team. 'Davanti a noi abbiamo tanto lavoro, essendo alla nostra prima edizione ed è per questo motivo che siamo da tempo concentrati su questo progetto, ambizioso quanto gratificante. Vogliamo fortemente che Maranello sia fulcro della gara, rendendo ancora più forte il legame tra sport e tradizione automobilistica, rispettando le linee guida delle ultime edizioni. L’organizzazione del Rally Città di Modena va ad impreziosire la proposta della nostra struttura al palcoscenico rallistico nazionale, inserendosi in un lotto di gare di grande appeal”.



“Siamo entusiasti del ritorno del Rally Città di Modena sulla scena rallistica nazionale. Lo avevamo promesso ed oggi possiamo dire, con soddisfazione, di aver onorato l’impegno garantendo agli appassionati ed all’intero territorio un evento al quale tenevamo particolarmente. L’evento, affidato alle capacità organizzative di Rally Team New Turbomark, ripartirà con entusiasmo dopo uno stop obbligato di alcuni anni e farà ancora leva sulla tradizione e su qualità che i nostri soci apprezzeranno, essendo loro la priorità del nostro ente. Il mio ringraziamento e quello di Automobile Club Modena va a tutti i comuni coinvolti in questo rinnovato progetto”, ha affermato Vincenzo Credi, presidente di Automobile Club Modena.



Nella foto, le auto schierate in occasione dell'ultima edizione