Il saluto a Carlo Savigni, tra i ricordi degli amici e dei colleghi

Il saluto di Daniele Soragni, tra le memorie storiche del bar Italia, così come quello di Beppe zagaglia, che condivise con lui l'arte della fotografia. 'Fotografavamo cose diverse, per un periodo abbiamo avuto anche uno studio insieme, ho una bellissima fotografia in cui io fotografavo lui che fotografa i Nomadi. Aldilà dei mille ricordi Carlo era comunque un amico e gli amici non vanno mai via, sono sempre con noi' - afferma. Sul maxischermo scorrono alcune sue immagini. Alcune. Lui amava fotografare, ma difficilmente veniva fotografato. Commovente l'estremo saluto delle figlie e della moglie. Ci sono persone conosciute e meno conosciute, che lo ricordano. Chi si spinge fino al microfono e chi no. Ognuno ha il proprio ricordo. Di fianco a quella bara chiara c'è anche Guido De Maria. 'Bonvi da lassù avrà già organizzato qualcosa' - afferma un amico.