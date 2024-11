Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E’ infatti uno scatto di Sentinel-2, la missione sviluppata dall'ESA nell'ambito del programma Copernicus per monitorare le aree verdi del pianeta e fornire supporto nella gestione di disastri naturali che rende una spettacolare visione dell’Appennino. Proprio in queste settimane, infatti, sulle cime dell'Appennino tosco-emiliano il verde brillante delle foglie ha ceduto il passo ai toni caldi dell'autunno. Il foliage è lo spettacolo che ogni anno appassiona fotografi che qui vengono nel Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano appositamente anche da molto lontano. Infatti, con l'abbassamento delle temperature e la riduzione delle ore di luce, gli alberi decidui smettono di produrre clorofilla e cambiano la loro tavolozza di colori. Così come i boschi di tutta Europa virano dal verde al marrone, all'arancione e al giallo ocra e il fenomeno risulta ben visibile anche dallo spazio, come dimostrano le immagini riprese a fine ottobre dalla missione Sentinel-2.

L'occhio dei satelliti è rimasto incantato dalle tinte dell'Appennino tosco-emiliano, ma anche da quelle dei boschi al confine tra Grecia e Macedonia del Nord e quelle della regione sudorientale dei Carpazi in Romania. Le tonalità di marrone e verde visibili nelle immagini dipendono dalle specie degli alberi, dal clima, dall'altitudine e dall'orientamento dei pendii montuosi. Nell’Appennino, per altro, sulle cime più alte si possono riconoscere i colori particolari dei faggi. Il faggio (Fagus Sylvatica), diffuso dalla Scandinavia meridionale all'Italia meridionale e dalla Spagna alla Turchia nordoccidentale, con le sue foglie larghe e lisce che in autunno diventano color oro e bronzo, riescono a regalare nuove sfumature a regioni così vaste da risultare ben visibili dallo spazio.

Nel mentre la piattaforma di apprendimento linguistico Preply assegna al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano il podio assoluto per essere il più instragrammato d'Italia, anche per la sua vastità e varietà: sono tantissimi i turisti che usano i suoi spettacolari paesaggi come sfondo per le proprie foto da pubblicare sulla piattaforma social dedicata alle immagini.

Foto: da Sentinel-2 il 29 ottobre (fonte: dati di Sentinel-Copern