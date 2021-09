Il Siulp: 'A breve la questura di Modena sarà elevata di fascia'

'Ringrazio la ministra Luciana Lamorgese e il Capo della Polizia Lamberto Giannini per aver ascoltato le nostre richieste sulla necessità di rivedere l’attuale organizzazione e dotazione, strumentale e dell’organico, della questura di Modena per creare le necessarie condizioni per fronteggiare le accresciute esigenze di sicurezza in quel territorio. La notizia che a breve la Questura di Modena sarà elevata alla fascia di dirigente generale, con la conseguente rivalutazione e aumento di tutte le dotazioni di personale e strumentali che tale rango prevede, è la conferma sia dell’impegno serio e costante che la Ministra e il Capo della Polizia profondono quotidianamente per aumentare sempre più i livelli di sicurezza e legalità nei territori del nostro Paese'.Così in una nota Felice Romano, segretario generale nazionale del Siulp annuncia la tanto attesa elevazione alla fascia superiore della questura.'Questo risultato, sottolinea Romano, è il frutto di un duro, certosino e persistente lavoro fatto di raccolta dati, analisi dei mutamenti socio economici e dell’andamento dei fenomeni criminali che si sono verificati che, nato dalle esigenze della cittadinanza modenese e dei poliziotti che operano in quel territorio, hanno portato ad un confronto costante e continuo con il nostro Dipartimento e con tutti i soggetti, politici, sindacali, della società civile e imprenditoriale oltre che istituzionali, interessati alla questione, ma trovato soprattutto la sensibilità dei vertici del Dipartimento e del Ministero dell’Interno che hanno avuto la disponibilità a confrontarsi sulle nostre richieste ' - conclude Romano.