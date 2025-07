Il sogno de La Scala per 7 allievi di ModenaDanza

Stanno vivendo una settimana che rimarrà impressa nella loro memoria e nel loro percorso artistico i sette allievi di ModenaDanza – la sezione di formazione professionale della storica scuola LaCapriola – selezionati per partecipare al Summer Intensive dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano. Da lunedì 7 a venerdì 11 luglio, Emma Muzzarelli, Filippo Razzi, Ginevra Tesei, Valeria Iuzvenko, Arianna Battaglia, Camilla Dini e Giada Ubertone stanno seguendo le lezioni dei maestri di una delle scuole di danza più prestigiose al mondo.Il programma prevede oltre 17 ore di lezione intensive, dal lunedì al venerdì, durante le quali i giovani ballerini modenesi hanno l'opportunità di confrontarsi con la metodologia didattica che ha formato alcune delle più grandi stelle della danza internazionale. Le giornate si articolano tra lezioni di tecnica classica, repertorio e discipline complementari, sotto la guida dei docenti della Scuola di Ballo scaligera, in un ambiente che respira storia e tradizione artistica.Un'esperienza formativa di altissimo livello che conferma la qualità del percorso offerto da ModenaDanza, scuola che solo poche settimane fa, al concorso nazionale Rieti Danza Estate, ha conquistato il premio come miglior scuola partecipante con 52 allievi in gara e 17 premi ottenuti, tra cui sei primi posti.«È un'esperienza molto importante per rafforzare il carattere oltre a migliorare la tecnica - sottolinea Martina Ronchetti, direttrice artistica di ModenaDanza -.I nostri ragazzi si stanno confrontando con un contesto molto speciale, quello della Scala, che rappresenta l'eccellenza assoluta nel mondo della danza. Questa settimana non è solo un'occasione di crescita tecnica, ma un momento fondamentale per la loro formazione artistica e personale. Vedere i nostri allievi lavorare fianco a fianco con giovani provenienti da tutta Italia e dall'estero, in sale che hanno visto passare i più grandi nomi della danza, è motivo di grande orgoglio per tutto il nostro team di insegnanti».La partecipazione al Summer Intensive scaligero si aggiunge ai numerosi successi che gli allievi di ModenaDanza hanno collezionato nel corso dell'anno, tra cui importanti tirocini presso compagnie nazionali e internazionali. Risultati che testimoniano la solidità del progetto formativo avviato nel 2006 all'interno de LaCapriola, storica realtà modenese che da oltre 40 anni rappresenta un punto di riferimento per la danza in Emilia-Romagna, con i suoi 100 corsi settimanali e 20 discipline diverse.L'accesso agli stage estivi della Scala, aperti a giovani dai 10 ai 23 anni che studiano danza a livello semi-professionale o professionale, avviene attraverso un processo di selezione che attira candidati da tutta Italia.La presenza di ben sette allievi modenesi in questa sessione estiva rappresenta un risultato significativo per la formazione offerta sul territorio. Per i sette giovani artisti modenesi, questa settimana alla Scala rappresenta non solo un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza nel loro percorso verso il professionismo nella danza.