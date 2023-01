Il super ospite del Festival Sanremo nella serata finale è... Zelensky

Lo ha detto Bruno Vespa, in diretta con Mara Venier a Domenica in da Kiev, dove ha intervistato lo stesso Zelensky

Volodymyr Zelensky ospite, in videocollegamento, nella serata finale di Sanremo. A rivelare il desiderio del presidente ucraino di essere al Festival è stato Bruno Vespa, in diretta con Mara Venier a Domenica in da Kiev, dove ha intervistato lo stesso Zelensky. Vespa ha riportato le parole di Amadeus 'Caro presidente, la aspettiamo per la serata finale di Sanremo'. Vespa aveva già avuto modo di intervistare il presidente ucraino lo scorso maggio, quando l’intervista si era svolta in collegamento.



Durante la finale del Festival di Sanremo, ovvero sabato 11 febbraio, Zelensky tornerà dunque sugli schermi delle televisioni italiane, facendo un’incursione nel programma d’intrattenimento più visto della televisione italiana.





