Il vaccino sotto l'albero. l'Ausl annuncia apertura Hub per le feste

Dopo gli aperitivi con vaccino al mare ed in montagna e gli open ora è tempo di aperture straordinarie per le feste dedicate ai vaccini. Sottol'albero dell'Ausl una montagna di vaccini da somministrare anche il giorno di Natale, tra un panettone e un brindisi, all'hub vaccinale di Modena. Si, proprio così. Il centro di via Minutara anche il giorno di Natale, non cesserà la propria attività. Il 25 aprile aperti per prime dosi e richiami al mattino, dalle 8.30 alle 12. Ma non solo. Vaccino anche dopo il codanno. Nella festività del primo dell'anno, ma al pomeriggio, stessa possibilità di accedere all'hub vaccinale. operativo al pomeriggio, dalle 14 alle 18.In queste date sarà possibile presentarsi in accesso diretto per effettuare la prima dose: l’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini residenti dai 12 anni in super le dosi booster ma non sarà possibile l’accesso diretto;anche per l’accesso diretto negli orari riportati sul sito; attività normale su prenotazione nell’ultimo giorno dell’anno per gli altri punti ad esclusione, appunto, di Modena, che sarà però aperto il giorno successivo.Per maggiore sicurezza si consiglia ai cittadini, prima di recarsi in libero accesso per la vaccinazione, di controllare attentamente la pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-covid-libero-accesso , dove sono costantemente aggiornati gli orari dei Punti vaccinali.È possibile anticiparlo o spostarlo, per cause di forza maggiore, tramite i consueti canali: FSE, app ER Salute, Corner Salute Coop e Farmacie della provincia oppure per telefono allo 059 2025333 o 059 435333, rispettando l’intervallo minimo di 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario.