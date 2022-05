'Il vaiolo delle scimmie? Non è un nemico sconosciuto'

'Se è davvero finita l'emergenza? Purtroppo il nuovo Coronavirus ci ha insegnato a fare poche previsioni e ad essere pronti a reagire non appena si manifesta qualcosa di nuovo, per esempio una nuova variante'. Ha risposto così Barbara Gallavotti, biologa e divulgatrice scientifica, interpellata sul tema nel corso di una intervista video rilasciata alla Dire. 'Adesso ci sono vaccini efficaci- ha proseguito Gallavotti- e c'è anche la possibilità, qualora dovesse emergere una variante diversa, di pensare di adattare I vaccini che stiamo utilizzando per renderli adatti a fronteggiare la nuova variante. Poi ci sono dei farmaci per trattare la malattia se qualcuno si infetta in maniera grave. Quindi chiaramente ci troviamo in una situazione immensamente migliore di quel che abbiamo vissuto due anni fa. Con i microbi, però, bisogna sempre stare attenti e tenere alta la guardia'.Qualcuno intanto ha detto che il Covid, con le nuove varianti, è così contagioso che molto probabilmente ce lo siamo presi tutti anche senza accorgercene. È possibile? 'No, non credo. L'abbiamo preso in molti- ha risposto ancora la biologa- quindi chiaramente tra il vaccino e il contagio come popolazione abbiamo una buona protezione. Lo vediamo quando ci confrontiamo con quello che succede in Paesi come la Cina, che hanno seguito la strategia 'Covid zero', cioè quella di non far circolare il virus in nessun modo e poi per una serie di motivi, come la mancanza di vaccini efficaci o per problemi nella campagna vaccinale, non hanno una buona copertura per la popolazione, soprattutto tra i più fragili. E lì vediamo veramente che il Covid fa ancora paura'.Secondo Gallavotti, in conclusione, dobbiamo quindi essere 'molto grati soprattutto ai vaccini e tutto sommato, con il senno del poi, credo che la strategia seguita in Occidente sia stata la migliore'.'Non siamo nella condizione di avere a che fare con un nemico sconosciuto come lo era il Covid. E questo fa veramente la differenza'. Ha risposto la biologa e divulgatrice.'È una situazione completamente diversa- ha proseguito- con il Covid l'idea che non ci si dovesse preoccupare derivava purtroppo, come ce ne siamo accorti, in buona parte dal fatto che la comunità scientifica non conosceva l'agente infettivo responsabile, per esempio si era totalmente sottostimata la capacità di trasmettere tra persone asintomatiche. Qui abbiamo a che fare invece con un virus che è ben conosciuto, che può essere anche una variante, ma al momento non c'è nessun motivo per pensare che sia diverso dalle varianti di vaiolo delle scimmie circolate in precedenza'. Inoltre, si tratta di un agente infettivo 'contro cui ci sono dei vaccini disponibili- ha aggiunto la biologa- c'è il vaccino contro il vaiolo umano che funziona in maniera soddisfacente anche contro il vaiolo delle scimmie. Negli Stati Uniti esiste ed è stato approvato un vaccino specifico contro il vaiolo delle scimmie'.Il primo caso di trasmissione all'uomo, ha fatto sapere inoltre la divulgatrice scientifica, è 'del 1970, quindi è passato abbastanza tempo, e c'è già stato un focolaio abbastanza importante di una cinquantina di persone nel 2003 negli Stati Uniti'. Ma sappiamo tutto di questo virus? 'Ci sono oggettivamente delle domande aperte su questo particolare fenomeno che sta avvenendo- ha risposto infine Gallavotti- perché non è facile ricostruire la catena di trasmissione, quindi ricollegarla ad un contagio iniziale chiaro, ad un contatto con un animale infetto o con delle persone che vivono in zone in cui questa malattia circola. Per questo qualcuno ha suggerito che il virus potrebbe essere un pò cambiato e aver acquisito una maggiore capacità di infettare. Questo sarebbe un motivo di allarme, ma per adesso, a cominciare dallo studio del patrimonio genetico emerso fino ad ora e rispetto a tutti i dati a disposizione, questo è un sospetto che non si avvicina neanche lontanamente alla certezza'.