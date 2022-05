'Il virus corre ancora, e in autunno noi correremo ancora verso il vaccino'

'Sono convinto che quando ci arriveranno i vaccini in autunno troveremo l'organizzazione migliore per vaccinare e anche la disponibilità dei cittadini a farli'.è ottimista su una nuova corsa al vaccino anti-Covid in autunno, nonostante i numeri nel complesso non esaltanti sulle quarte dosi per le persone più a rischio. Quando tornerà ad avvicinarsi l'inverno, confida Donini, gli emiliano-romagnoli risponderanno.'Ci aspettiamo che come ogni virus respiratorio nella stagione autunnale il Covid tornerà ad intensificare sia la circolazione sia l'intensità e l'aggressività. Però- sottolinea l'assessore, oggi al Sant'Orsola di Bologna- avremo i vaccini che, ormai è abbastanza chiaro, saranno disponibili in autunno, compresivi della possibilità di immunizzazione rispetto alle nuove varianti'.La minore incidenza di casi gravi, secondo l'assessore, non distoglierà i cittadini dal proposito di vaccinarsi.Per quanto riguarda la'complessivamente in valori assoluti non ha grandi numeri- ammette Donini- ma l'Emilia-Romagna è la regione che ne sta facendo di più a livello nazionale'. Inoltre, sempre come prevenzione, 'è chiaro che nei luoghi chiusi in cui la circolazione può essere maggiore, la protezione della mascherina è assolutamente adeguata'.dunque, era attesa dalla Regione. 'La circolazione del virus è ancora abbastanza consistente- ricorda in proposito Donini- anche se per fortuna la vaccinazione sta reggendo bene in termini di evitare la malattia grave'. Infine, il capitolo varianti. 'Continueremo sempre, coi nostri microbiologi- assicura l'assessore- a studiare ciò che si muove dal punto di vista della circolazione virale perché è giusto monitorare qualora vi fossero varianti nuove. Ad oggi comunque non abbiamo ricevuto alcun allarme rispetto alla diffusività e alla aggressività'.