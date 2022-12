Immacolata, l'omaggio dei vigili del fuoco di Modena

Mazzo di fiori alla statua della Madonna in piazza Grande in concomitanza alla benedizione dell'arcivescovo Erio Castellucci

Come ogni anno i Vigili del Fuoco di Modena hanno celebrato la festa della Immacolata con la deposizione di un mazzo di fiori alla statua della Madonna in piazza Grande in concomitanza alla benedizione dell'arcivescovo Erio Castellucci.





