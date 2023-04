In aumento a 1859 le persone seguita dai centri alcologici Ausl di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nei mesi di aprile e maggio, dedicati in tutto il mondo alla prevenzione dei rischi e delle malattie legati rispettivamente all’abuso di alcol e al fumo, l’Ausl di Modena fotografa una situazione che vede, nel 2022, un forte aumento di nuovi accessi nei suoi Centri specializzati per le dipendenze da alcol e fumo, in linea con l’aumento registrato complessivamente a livello regionale.L’incremento del 2022, sull’anno precedente, è dovuto anche alla completa e piena ripresa delle attività dei Centri Ausl - presenti in ognuno dei sette Distretti della provincia - rispetto ai periodi di lockdown che hanno interessato in parte il 2021 costringendo l’attività a ridursi. Ma c’è anche un aggravarsi di condizioni di disagio causato dalla pandemia, i cui effetti sul consumo di alcol e fumo di tabacco si vedranno da adesso in poi' - spiega Chiara Gabrielli, Direttore del Programma Dipendenze patologiche dell’Azienda USL di Modena. In questo contesto si colloca una forte azione sulla prevenzione, con percorsi di breve durata prima che la dipendenza diventi patologica. Di recente è stata inoltre introdotta l’attività motoria nel percorso che compiono gli iscritti ai Centri antifumo, grazie alla collaborazione con la Medicina dello Sport.

In Emilia-Romagna è infatti possibile prescrivere e somministrare attività motoria per promuovere salute contrastando la sedentarietà, prevenire patologie e intervenire terapeuticamente nei confronti di patologie croniche stabilizzate agendo così a supporto dei programmi di contrasto al tabagismo e alle dipendenze.



“I Centri alcologici di Ausl prendono in carico le persone con programmi complessi e multidisciplinari, grazie a un team di medici, infermieri, psicologi e operatori dell’area educativa per la cura e la riabilitazione dalla dipendenza, ma vengono messi in campo anche interventi ‘brevi’ che incidono sui comportamenti potenzialmente rischiosi - spiega Chiara Gabrielli -. L'uso di sostanze psicoattive, come sono l'alcol o il tabacco, comporta una serie di rischi e produce una serie di danni in aree vitali delle persone che possono essere evidenziati spesso prima che si instauri una vera e propria dipendenza e possono compromettere seriamente la salute su altri piani: direttamente (tumori, rischio cardiovascolare) o indirettamente (incidenti stradali, violenza e incidenti domestici, fumo passivo)”.



Per quanto riguarda il fumo di tabacco sono sempre molto partecipati i corsi intensivi di gruppo organizzati gratuitamente dai Centri Ausl in tutta la provincia: per ogni corso

si strutturano 10-12 incontri nell'arco di 2 mesi, in un clima di reciproco aiuto tra i partecipanti si apprendono strategie per raggiungere e mantenere la sobrietà dal fumo attraverso tecniche cognitivo-comportamentale e motivazionali. Secondo i dati di follow-up, circa il 70% dei partecipanti ai corsi è riuscito a smettere di fumare.



L’approccio è multidisciplinare, con il coinvolgimento di medici e psicologi e nel Distretto di Modena è iniziato di recente un percorso di attività motoria adattata per i fumatori inseriti nel percorso dei Centri specializzati e gestita dalla Medicina dello Sport. Il percorso si potrà estendere nei prossimi anni anche agli altri Distretti della provincia.



“L’attività motoria può e deve integrarsi nello stile di vita di ognuno e, nel caso del fumatore che intenda smettere la propria abitudine tabagica, l’attività fisica può avere un ruolo determinante – spiega Gustavo Savino, Direttore della Medicina dello Sport dell’Ausl di Modena -. Meccanismi alla base dell’esercizio fisico che intervengono sul mantenimento del peso e del tono muscolare, sul benessere cardiocircolatorio e polmonare e, in particolare, con la produzione di neurotrasmettitori ad azione ansiolitica sulla modulazione del tono dell’umore (serotonina), possono sostenere in maniera importante il percorso di contrasto alla dipendenza dal fumo di sigaretta con un’azione diretta e documentata sulla motivazione stessa a perseguire l’obiettivo”.





Prevenzione nelle scuole



In ottica di prevenzione, le azioni dell’Azienda USL sono quindi volte, oltre che alla cura ed alla riabilitazione, ad intercettare i comportamenti rischiosi e il consumo problematico che possono portare danni alla salute e, nei casi più gravi, alla dipendenza patologica. Tra i comportamenti più rischiosi del consumo di alcol c’è il cosiddetto ‘binge drinking’, il consumo eccessivo di alcol in un tempo molto ridotto, modalità particolarmente diffusa tra i giovani. Questa modalità è pericolosa sia perché produce direttamente intossicazione acuta (con rischio di overdose), sia per i danni fisici che produce a vari organi e tessuti (mucose del tubo digerente), oltre che per i danni indiretti che possono conseguire (alterazioni comportamentali, incidenti stradali, danni relazionali). E proprio per sensibilizzare i ragazzi sui rischi legati all’abuso di alcol, ma anche sui comportamenti rischiosi per la salute, nell’anno scolastico 2022-2023 il settore Dipendenze patologiche ha proseguito il progetto ‘Scelgo io’ nelle scuole secondarie di secondo grado. Sono oltre 1000 gli studenti, in tutta la provincia, che hanno partecipato attraverso incontri di approfondimenti su vari temi – alcol, fumo, gioco d’azzardo, sostanze stupefacenti – condotti da esperti Ausl con il coinvolgimento dei peer educators, studenti selezionati e formati proprio per sensibilizzare altri studenti.