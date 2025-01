Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Inoltre, per oltre 40.000 automobilisti emiliano-romagnoli che hanno denunciato un sinistro con colpa nel 2024 scatteranno ulteriori aumenti legati al peggioramento della classe di merito. Nella regione la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è pari all'1,57% del totale.Analizzando il campione su base provinciale emerge che l'area dell'Emilia-Romagna che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che, nel 2024, hanno denunciato un sinistro con colpa è Rimini (1,94%). Seguono nella graduatoria regionale, a breve distanza tra di loro, Piacenza (1,74%), Forlì-Cesena (1,73%), Reggio Emilia (1,69%), Modena (1,66%) e Ravenna (1,64%). Valori inferiori alla media regionale per Bologna (1,47%) e Parma (1,29%). Chiude la classifica Ferrara (0,93%).Modena si conferma la provincia dell'Emilia-Romagna con i rincari più alti. La variazione rispetto a giugno 2024 è del 9,2%, davanti a Ferrara con l'8,7% e Piacenza al 6,6%. Nel capoluogo regionale, Bologna, il rincaro negli ultimi sei mesi corrisponde al 4,9% Comunque al di sotto della media regionale, del 5,3% Provincia totalmente in controtendenza, unica dove si registra un decremento, è Parma, dove rispetto a sei mesi fa le assicurazioni auto costano lo 0,5% in meno.