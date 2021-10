Studio Regione: in Emilia-Romagna rischio infezione 3,6 volte maggiore nei non vaccinati

Nell'ultimo mese in Emilia-Romagna i non vaccinati hanno mediamente avuto un rischio 3,6 volte maggiore di infettarsi rispetto ai vaccinati; il rischio di ricovero in ospedale è stato 5 volte maggiore nei non vaccinati. Il rischio di ricovero in terapia intensiva è stato 14 volte maggiore nei non vaccinati nelle quattro settimane considerate pur in un contesto in cui i ricoveri in terapia intensiva si mantengono comunque rari, ovvero sotto l'1% del totale dei soggetti infettati, sia tra vaccinati che non vaccinati.Sia il rischio di infezione che di ricovero ospedaliero nell'ultima settimana è però più alto tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati nei soggetti con fattori di rischio molto alto dovuto a fattori di fragilità e la presenza di più patologie. Tra i vaccinati con fattori di rischio alto 5,8 su 10.000 rischiano l'infezione rispetto ai 3,2 dei non vaccinati e 4,9 vaccinati su 10.000 contro l'1,6 dei non vaccinati rischiamo il ricovero ospedaliero.Sono alcuni dati che emergono dal Monitoraggio dell’impatto della campagna di vaccinazione sulle infezioni da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna elaborato dall’Agenzia Sanitaria e Sociale dell’Emilia-Romagna.Lo studio confronta l’incidenza di infezione COVID-19 nei non vaccinati con quella dei vaccinati con ciclo completo (considerati tali a partire dal 15° giorno dopo il completamento del ciclo), tenendo conto di due principali fattori che possono influenzare il rischio di infezione, ricovero, ricovero in unità di terapia intensiva e decesso: la classe di età e il livello di comorbidità/fragilità clinica.Una doverosa precisazione è relativa al fatto che nei rapporti vengono considerate le fasce di età dai 12 ai 79 anni e vengono esclusi gli ultra 80 enni, classi di soggetti prevalentemente vaccinati, con fattori di rischio legati ad altre patologie più elevati rispetto alle altre fasce di età e che anche nell'ultimo mese hanno rappresentato la maggior parte dei decessi registrati. Qui il link per leggere e scaricare il report completo della Regione