In Novavax spariscono gli effetti avversi gravi segnalati in Pfizer

Duranta della copertura del vaccino non nota, dati non ancora disponibili sulla vaccinazione (o disponibili solo per gli animali), per le donne in gravidanza, o in presunta attesa, o in possibile attesa, per le quali si consiglia sempre il consulto con il medico preliminare. Sono alcune delle informazioni (che in parte equivalgono ad una assenza di informazioni importanti per potere scegliere consapevolmente la vaccinazione), e che accomunano gli allegati al consenso informato dei vaccini attualmente a disposizione per la vaccinazione di massa. Fino a ieri Pifizer e Moderna e da oggi Novavax.



Abbiamo messo a confronto le informazioni contenute negli allegati al consenso informato (che fanno parte di quei documenti consultabili e scaricabili dal sito dell'Ausl o dagli organismi sanitari contenenti le informazioni sulle caratteristiche del vaccino, le indicazioni e le controndicazioni così come gli effetti avversi ma che non è obbligatorio dichiarare di avere letto per accedere alla vaccinazione), di Pfizer e di Novavax.

Se nella prima parte relativa alle controindicazioni di massima e, come detto alla durata della copertura e alle caratteristiche di funzionamento, così come nelle informazioni relative agli effetti avversi comuni anche a un soggetto su 10 e non gravi, come allergie, gonfiori e pruriti temporanei, le informazioni sostanzialmente si equivalgono tra i due vaccini, le cose cambiano quando si arriva al punto degli effetti meno frequenti, effetti più gravi con un frequenza minore. Perché nel Novavax, rispetto a Pfizer, spariscono tutti gli effetti più gravi seppur meno frequenti, ma possibili, anche con frequenza non nota. Nel Novavax gli effetti più impattanti e meno comuni si fermano a quelli possibili fino ad una persona su 100 e a linfonodi ingrossati, ipetensione e reazioni cutaneiIn Pfizer i possibili effetti avversi, per meno frequenti se non rari (una persona su mille), si estendono ad effetti ben più gravi come paresi temporanea di un lato del viso o addirittura con frequenza non nota in quanto non ci sono ancora dati disponibili in relazione all'insorgenza di infiammazioni del cuore come miocarditi e pericarditi.Riportiamo di seguito le due schede informativa relative ai possibili effetti avversi relativi ai due vaccini comunemente riconosciuti come Novavax e Pfizer.• cefalea • nausea o vomito • dolori muscolari • dolori articolari • dolore o dolorabilità nel punto in cui vieneeseguita l’iniezione • sensazione di estrema stanchezza (affaticamento) • malessere generale.• rossore nel punto in cui viene eseguita l’iniezione • gonfiore nel punto in cui viene eseguita l’iniezione• febbre (>38 °C) • brividi • dolore o disagio nel braccio, nella mano, nella gamba e/o nel piede (dolore agliarti).• ingrossamento dei linfonodi • ipertensione • prurito sulla pelle, eruzione cutanea oppure orticaria • rossoredella pelle • prurito sulla pelle nel punto in cui viene eseguita l’iniezione• nel sito di iniezione: dolore, gonfiore, arrossamento • stanchezza • mal di testa. dolore muscolare, brividi, dolore articolare, diarrea • febbreAlcuni di questi effetti indesiderati sono risultati leggermente più frequenti negli adolescenti di età compresa fra 12 e 15 anni rispetto agli adulti.• arrossamento nel sito di iniezione • nausea • vomito• ingrossamento dei linfonodi • malessere • dolore al braccio • insonnia • prurito nel sito di iniezione• reazioni allergiche quali eruzione cutanea o prurito• paresi temporanea di un lato del viso • reazioni allergiche quali orticaria o gonfiore del viso• reazione allergica grave • infiammazione del cuore (miocardite) o infiammazione del rivestimento esterno del cuore (pericardite) che possono causare respiro corto, palpitazioni o dolore toracico • gonfiore esteso del braccio vaccinato • gonfiore del viso (gonfiore del viso può manifestarsi in soggetti sottoposti in passato a iniezioni cosmetiche facciali a base di filler dermici) • reazione cutanea che causa macchie o chiazze rosse sulla pelle, che possono avere l’aspetto di un bersaglio o “occhio di bue” con un nucleo rosso scuro circondato da anelli rosso chiaro (eritema multiforme)Per tutti, se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati di sopra, è indicato di rivolgersi al medico curante o al centro vaccinale. E' possibile segnalare direttamente effetti indesiderati al sistemanazionale di segnalazione (https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse ).