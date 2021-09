Vaccino: in provincia ancora 790 sanitari senza nemmeno una dose

Continua il percorso ad ostacoli dell'Ausl su doppio binario per giungere alla copertura vaccinale non solo degli operatori direttamente dipendenti dall'Ausl stessa ma anche dei sanitari del privato accreditato e delle strutture sanitarie private. In questo ambito, ovvero quello di coloro che operando in ambito socio sanitario in provincia di Modena sono obbligati alla vaccinazione sulla base dell'articolo 4 del DL 44/2021, sono 790 gli operatori non ancora inseriti nel percorso vaccinale, e che conseguentemente non hanno ricevuto, e non si sono prenotati nemmeno per ricevere, la prima dose di vaccino.Duecento in meno in un mese, visto che nell'ultima settimana di agosto il loro numero era 988. Ciò nonostante l'obbligo e la prospettiva di sospensione dall'attività lavorativa. Una prospettiva che diventa definitiva nel momento in cui, al termine di una lunga procedura che prevede inviti alla vaccinazione, solleciti con raccomandate, Pec e ultimatum, l'Ausl invia agli ordini professionali e ai rispettivi datori di lavoro (e tra questi la stessa Ausl nel caso di dipendenti e collaboratori diretti), la cosiddetta 'comunicazione di inadempimento'. Elemento che fornisce il presupposto ed il suggello finale agli ordini professionali e ai datori di lavoro per agire di conseguenza. Con i relativi provvedimenti. Ad oggi queste comunicazioni di inadempimento, punto di arrivo delle procedure che non hanno avuto esito 'positivo', ovvero sfociate nel lla vaccinazione o nell'ingresso attraverso prenotazione, nel percorso vaccinale, sono 67. Numero certamente ridotto e basso anche percentualmente rispetto ai 790 costituenti ad oggi, come detto, lo 'zoccolo duro' di chi, pur soggetto ad obbligo di legge con le conseguenze derivanti in caso di inadempimento, ha scelto di non vaccinarsi o ritiene di essere in diritto di essere esentato. E che hanno presentato ricorso o hanno chiesto ulteriori istruttorie e approfondimenti prima di sottoporsi alla vaccinazione. E' evidente che in questo ambito ci sono coloro che legittimamente utilizzano gli strumenti di legge a disposizione per derogare o evitare la vaccinazione, facendo leva non solo a problematiche sanitarie di tipo personale ma anche sul lato formale, ovvero sulle 'debolezze' insite nel consenso informato, nel momento in cui il consenso informato non informa su copertura, durata della copertura ed effetti nel medio e lungo periodo. In questo ambito si può ascrivere anche la netta la presa di posizione assunta dall'ex primario del Pronto Soccorso di Modena Daniele Giovanardi con due domande alla base di in documento sottoscritto da oltre 300 sanitari inviato al Direttore Generale Ausl Brambilla.Ciò per dire che i 790 senza alcuna dose potrebbero essere di più se si considerano quelli che risultano nel circuito vaccinale perché si sono prenotati ma che ancora non si sono sottoposti a loro volta a nessuna dose e attendono che la loro procedura o del loro ricorso, si concluda.Gi.Ga.